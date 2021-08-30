Диктуют модные бренды: 5 главных трендов осени 2021 в макияже

Обычно новые бьюти-тренды появляются после модных показов известных брендов. Визажисты, работающие с моделями, создают красивые и оригинальные мейкапы, которые впоследствии стремится повторить каждая модница. Осень 2021 удивит актуальностью ярких цветов, акцентом на губы, макияжем "без макияжа" и другими тенденциями.

В осеннем макияже этого года стоит использовать смелые и иногда экстравагантные бьюти-трюки. Попробуйте интерпретировать тренды в мейкапе так, чтобы они подходили вашему стилю.

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Главные тренды в осеннем макияже 2021

Больше цветов

Серые осенние будни можно украсить яркими цветами в макияже. Визажисты ведущих модных брендов советуют отважиться на смелые и экстравагантные акценты в мейкапе. Однако вы также можете остановиться на тонкой цветной стрелке. Более смелым красавицам стоит с помощью теней и косметических продуктов различной текстуры создать интересный необычный макияж. Полагайтесь на свою фантазию.



Эффектные цвета в макияже / Фото из инстаграма @helenevasnier

Розовый вместо черного

Яркий цвет остается на пике популярности уже несколько сезонов. Осенью не бойтесь использовать в своем макияже различные оттенки розового: от едва заметных нежных до сочной фуксии. На показе Versace модели продемонстрировали графический макияж с толстыми розовыми стрелками, который может вдохновить и вас повторить что-то похожее. Преимуществом розового цвета в мейкапе является то, что он придает любому образу эффектности и свежести. Напомним, что такой бьюти-образ не должен больше иметь ярких акцентов, но стоит позаботиться об идеальности тона кожи.



Тренд на розовый / Фото из инстаграма Versace

"Невидимый" макияж

Макияж "без макияжа" остается актуальным в осеннем сезоне. Он продолжает завоевывать сердца всех красавиц своей простотой в исполнении и женственным видом. Чтобы создать такой мейкап, нужно позаботиться о мягком контуре губ, ненавязчивом контуринге, ровном сияющем тоне кожи. Натуральный макияж удачно подчеркивает красоту лица и скрывает мелкие недостатки, подходит на каждый день и еще долго будет оставаться трендовым.



Естественный мейкап / Фото из инстаграма @helenevasnier

Акцент на губы

Не только макияж глаз будет в моде осенью. Должного внимания заслуживают и губы. Визажисты бренда Ami советуют делать смелый акцент на губах. Красная помада будет служить отличным выбором, ведь этот тренд остается с нами уже много десятилетий. Соблазнительный цвет на губах будет красиво гармонировать как со строгим брючным костюмом, так и с нежным платьем. Выбирайте правильную текстуру помады. Важно, чтобы продукт не терял своего первоначального вида, не "скатывался" и не растекался. Позаботьтесь, чтобы макияж губ имел идеальные линии и стойкое покрытие.



Красная помада на губах / Фото из инстаграма Ami

Стрелки

Каждый сезон этот вечный тренд частично видоизменяется. Осень 2021 радует возможностью экспериментировать со стрелками. Попробуйте рисовать их по линии роста нижних ресниц, как у Dior, используйте цветные подводки, глиттеры и даже стразы. В осеннем макияже есть место для креативных экспериментов.



Оригинальные стрелки / Фото из инстаграма Dior