Жирный блеск на лице имеет неэстетичный вид, поэтому матовая кожа – это то, чего хотят достичь многие женщины с помощью макияжа. Поэтому азиатские визажисты придумали оригинальный способ нанесения мейк-апа, который поможет создать идеальный тон и достичь матового эффекта на коже.

Источник: Grazia

Если воспользоваться несколькими лайфхаками для создания макияжа, то кожа может иметь идеальный матовый вид в течение всего дня. Для этого вам понадобится вода и некоторые продукты из детской косметики.

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Матовая кожа и ровный тон

Если вы привыкли обычной водой очищать лицо, то на этот раз придется применить ее для нанесения макияжа. Чтобы получить матовую кожу, нужно сначала ее подготовить. Для этого воспользуйтесь праймером, замаскируйте мелкие недостатки, если они есть, консилером и нанесите любимое тональное средство. Все продукты следует тщательно растушевывать. Когда тон будет идеальным, переходите к следующему шагу.

Теперь нужно насыпать на ладони немного обычной детской присыпки. Наклоните лицо и, едва касаясь, легкими движениями распределите по нему присыпку. Если в определенных участках продукт будет наложен слишком толстым слоем, а в других будет осыпаться, то не волнуйтесь. Это нормально.

Далее необходимо сделать то, что покажется очень странным, но такая манипуляция является действенной, в этом и заключается суть бьюти-лайфхака. Наберите холодной воды в большую емкость и на 30 секунд аккуратно опустите в нее лицо. Когда подниметесь, то положите на грудь полотенце, чтобы не намочить одежду. Лицо вытирать не нужно. Позвольте ему высохнуть естественным образом.

С помощью такого трюка вы сможете зафиксировать свой тон. Поэтому в течение дня и вечера не будет необходимости беспокоиться о его стойкости: косметика не размажется, рельеф кожи будет идеально ровным, а Т-зона не будеть блестеть. После того, как лицо полностью высохнет, продолжайте создавать макияж: наносите румяна, тени, средства для бровей и тушь.

Добавим, что важно выбирать количество присыпки, опираясь на индивидуально особенности вашей кожи и ее тип. Например, для жирной кожи понадобится больше продукта, а для сухой – меньше.

Если вы не готовы решиться опустить лицо в воду, то существует альтернатива: воспользуйтесь пульверизатором, чтобы намочить кожу.