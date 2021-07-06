Фотография Марго Робби для обложки Vogue UK позволила убедиться, что знаменитой красавице таки идет стиль француженки Джейн Биркин. На фото австралийская актриса позировала с челкой-шторкой, которая красиво обрамляла ее скулы, а золотистые пряди с эффектом выгоревших на солнце подчеркивали бронзовый загар и веснушки звезды.

Бьюти-образ Марго не только завораживает, но и вызывает желание едва ли не у каждой девушки модно обновить свой имидж с помощью челки во французском стиле.

Будет интересно для вас: Королевская укладка: как повторить прическу Меган Маркл

Как носить небрежную челку: идея от Марго Робби

Идеальную французскую челку, небрежную и чуточку удлиненную, для Марго Робби создавал парикмахер Брайс Скарлетт. А на мудборде для съемок были фотографии самой актрисы Джейн Биркин. Hair-эксперт поделился впечатлениями: "Мне кажется, что натуральные, но в то же время сексуальные стрижки и укладки 1970-х годов точно отражают то, как одеваются современные женщины сегодня".

Они так красиво смягчают черты лица,

– добавил Брайс Скарлетт.

Поклонники Марго Робби в соцсетях восторженно реагировали, некоторые из них просили рассказать, как можно достичь похожего результата самостоятельно или какие запросы высказать своему мастеру во время следующего визита в салон красоты. Стилист по прическам Ларри Кинг поделился секретами идеальной французской челки с Vogue. Он отметил, что важно, чтобы челка, начиная от бровей или чуточку выше, плавно закруглялась от лица, а ее концы сливались с основной длиной волос. Он пояснил:"и чем длиннее волосы, тем длиннее должна быть челка".

Для того, чтобы текстура волос была идеальной даже при небрежном стиле укладки, Ларри советует использовать сухой шампунь и спрей для текстурирования. Начните с первого, чтобы получить эффект естественного движения волос без признаков видимого стайлинга, а также старайтесь не перегрузить шевелюру (когда локоны начинают буквально "хрустеть" от чрезмерного количества средства).

Добавим, что над бьюти-образом Марго Робби для обложки Vogue работали и другие звездные мастера. В частности, макияж для знаменитости делала визажистка Пати Дуброф, а маникюр – нейл-мастер Том Бачик, услугами которого также часто пользуется Селена Гомес.