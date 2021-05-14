Стимулируя и нормализуя работу печени, выделительной системы и кишечника, можно всегда иметь красивое и здоровое тело. Оно способно самостоятельно нейтрализовать, трансформировать, связывать и выводить токсины, пищевые добавки, пестициды, лекарства и даже гормоны. Однако вы можете помочь чистоте тела.
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Детокс-правила для здорового и чистого тела
- Начинайте каждое свое утро со стакана теплой воды с соком лимона. Таким образом жидкость промоет и активизирует органы, а кислотность сока будет мягко симулировать работу печени и желчного пузыря. В течение дня также нужно выпивать несколько стаканов чистой воды.
- Утром принимайте контрастный душ. Процедура поможет включить лимфатическую систему, которая имеет важное значение для обмена веществ и очищения клеток и тканей организма. Достаточно просто чередовать горячую (2 минуты) и холодную воду (30 секунд).
- Употребляйте меньше токсинов в течение дня. Например, можно дома или в офисе не пить воду из пластиковых бутылок, которые содержат в своем составе BPA (бисфенол А). Именно это вещество заставляет печень взрослого человека работать втрое быстрее, а ребенка – на износ. Альтернативой может служить фильтрованная вода или стеклянные баночки для хранения. Также следует тщательно изучать состав своей декоративной косметики, шампуней, солнцезащитных средств, чтобы они не содержали токсической химии, как и пищевые добавки.
- Чаще потейте, чтобы токсины из организма быстро выводились. Для этого следует заниматься спортом, устроить короткую пробежку перед обедом или плавать в бассейне. Потоотделение больше стимулирует кардионагрузку.
- Ешьте больше крестоцветных. Представителями этого семейства овощей являются капуста брокколи, цветная капуста, брюссельская, листовая капуста и зелень, кольраби. Продукты обогатят печень необходимыми ферментами и ферментами, которые помогают в борьбе с токсинами. Ведь этот орган отвечает за "фильтрацию" того, что попадает в кровь.
- Расслабьтесь. Важно выделять время для того, чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями. Это время следует проводить на открытом воздухе или за любимым занятием.