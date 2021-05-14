Двойной подбородок может появляться даже из-за постоянного наклона головы во время работы в смартфоне или просто вследствие потери тонуса мышц. Полезные упражнения помогут исправить ситуацию.
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Как избавиться от двойного подбородка
- Выдвижение челюсти вперед: откиньте голову назад, а взгляд подведите на потолок, теперь вытяните нижнюю челюсть вперед, пока не почувствуете растяжения под подбородком, задержитесь в таком положении на 10 секунд. Чтобы закончить упражнение, расслабьте челюсть и верните голову в нейтральное положение.
- Упражнение с мячом: под подбородок нужно положить мяч диаметром примерно 25 сантиметров, затем прижмите подбородок к мячу и повторяйте манипуляцию по 25 раз в день.
- Губы трубочкой: голову наклоните назад, глазами смотрите вверх. Теперь самое важное: аккуратно вытягивайте губы, представляя, что хотите поцеловать потолок. Это поможет растянуть участок кожи под подбородком. После этого верните голову в привычное положение и расслабьте тело.
- Растягивание языка: смотрите прямо перед собой и медленно старайтесь высунуть язык как можно дальше, направляйте его вверх и тянитесь к носу. Задержите язык в таком положении на 10 секунд, а затем расслабьте.
- Вытягивание шеи: откиньте голову назад, смотрите на потолок, а язык прижмите к небу. Задержите язык таким образом на 5 – 10 секунд, а затем верните ему привычное состояние.
- Движения нижней челюстью: снова отклоните голову назад, смотрите вверх, поверните голову направо и вытяните нижнюю челюсть вперед. Задержитесь в таком положении на 5 – 10 секунд и расслабьтесь. Сделайте то же упражнение, повернув голову влево.