Тренды маникюра могут меняться в течение сезона. Однако они будут своеобразным приложением или обновленной версией базовых тенденций, с которыми стоит ознакомиться как можно скорее.

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Праздничные мотивы

Уже в декабре на замену года Металлического Быка придет другой. Поэтому в первый месяц зимы еще следует использовать последний шанс и добавить в маникюр металлические элементы. Ведущие нейл-мастера отмечают, что наиболее победным является сочетание белого лака с праздничным серебром. Также перед Новым годом уместно украшать ногти золотом и зимним декором.



Стильный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @thehotblend

Темные оттенки

Зимой 2021 – 2022 лидерами будут темные и глубокие цвета: от сапфирово-синего до темно-сливового. Насыщенность тонов позволяет им всегда иметь чарующий вид. Такому покрытию даже не нужен дополнительный декор.



Модные цвета для зимнего маникюра / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Натуральность

Минималистичный стиль и натуральность в маникюре – это не новый тренд. Однако стоит напомнить, что максимальная естественность успела стать новым стилем жизни. Поэтому в зимнем сезоне смело делайте маникюр без покрытия или с бесцветным лаком и натуральными оттенками – бежевым, персиковым, молочным.



Сдержанные оттенки всегда уместны / Фото из инстаграма @buffcs

Абстрактный дизайн

Ногти – отличный простор для того, чтобы продемонстрировать свою фантазию и креативность. Преимуществом абстрактного нейл-дизайна является то, что здесь не существует никаких правил и ограничений. Вместо плана, симметрии, конкретной идеи выбирайте либо упорядоченно прорисованные участки, либо абсолютно хаотичные узоры.



Интересный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @heluviee​

Френч

Французский маникюр вернул себе популярность в этом году и не планирует терять актуальности в следующем сезоне. Если цветным френчем больше никого не удивишь, то маникюристы предлагают миксовать его с другими стилями, асимметрией, декорацией блестящими частичками и необычными рисунками.



Оригинальное решение / Фото из инстаграма @thehotblend

Красный акцент

Вечным трендом в маникюре также является страстный красный цвет. Зимой 2021 – 2022 насыщенный маникюр остается в моде. Если вы не хотите получить слишком яркий результат, то однотонное покрытие лучше выбирать для коротких ногтей. А обладательницам длинных ногтей подойдет дизайн в стиле френч или негативное пространство. С помощью таких "воздушных" участков можно уравновесить впечатление.



Страстный маникюр / Фото из инстаграма @heluviee​

Минимализм

Особого внимания заслуживает мегапопулярный минималистичный нейл-дизайн. Вариант маникюра подойдет для тех, кому кажется чересчур скучным "голое" покрытие. Делайте ставку на маленькие рисунки и акцентные элементы. Не менее красивый и эстетичный вид будут иметь аккуратные блестящие частички на чистом фоне.



Трендовый маникюр / Фото из инстаграма @betina_goldstein