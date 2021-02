Американский косметический бренд Colourpop создал уже немало линеек средств для макияжа, вдохновленных магией фильмов и мультфильмов Disney. Теперь Colourpop Cosmetics представил коллаборацию с одной из крупнейших корпораций индустрии развлечений по мотивам любимого героя нашего детства Бэмби.

Colourpop выпустил линейку косметики в стиле мультфильма "Бэмби"

Коллекция косметики Disney Bambi X Colourpop состоит из 11 продуктов для создания макияжа, вдохновленных скунсом по имени Цветок, кроликом Тампером и олененком Бэмби, а также волшебными оттенками Леса.

В частности, в линейку вошли 3 палетки теней, каждая из которых имеет по 5 разных оттенков, 3 гелевые карандаши Life In The Woods для макияжа глаз, 3-блеск Colourpop Lux и наборы накладных ресниц Oh Deer Faux Mink Falsies. А также в коллекции есть рассыпчатый хайлайтер мерцающего золотого цвета – Morning Light Pixie Pouf Highlighter.

Косметика из коллекции Disney Bambi X Colourpop представлена в разных цветах: от коричневого и нюдового до лавандового и золотистого. Продукция появится в продаже с 25 февраля на официальном сайте бьюти-бренда Colourpop.