Похудеть можно даже без особого труда. Уже через месяц простые привычки сделают вас стройнее и добавят телу желаемый рельеф. Также полезные правила жизни улучшат общий тонус тела и спасут вас от хронического переедания.

Также полезно Виктория Бекхэм показала, как сделать руки подтянутыми и рельефными: фото звезды в спортзале

Как стать стройнее и улучшить свое самочувствие через месяц

Уберите все раздражители на время еды

Обычно люди склонны к перееданию из-за невозможности сосредоточиться на еде. Например, во время приема пищи не стоит читать, смотреть видео на ютубе, листать новостную ленту или делать покупки в интернет-магазине. Такая привычка губительна. Ведь таким образом мозг концентрируется на ваших посторонних задачах и уже не может контролировать, сколько вы съели. Попытайтесь есть в тишине, сосредотачиваясь только на вкусе блюда и на ощущении сытности. Еда будет вкуснее, а вес волшебным способом начнет снижаться.

Прекратите пить чай со сладостями

Чай может быть наиболее калорийным блюдом, так как почти всегда его употребляют с разными сладостями с содержанием сахара. От конфет, пирожных и других вредных продуктов трудно отказаться, потому что мы привыкли их есть еще с детства. Однако регулярное употребление сладостей может повредить вашей фигуре и привести к различным опасным хроническим заболеваниям. Чтобы привыкнуть пить чай без вкусностей, может понадобиться некоторое время.

Вместо того чтобы покупать пирожные и шоколад, выберите хороший листовой чай и старайтесь заваривать его ответственно. Можно даже организовать импровизированную чайную церемонию, не выходя из дома. Настоящий китайский или индийский чай обладает ярким насыщенным вкусом, который даже не захочется омрачать сладостями. Питье чая можно разбавлять другими приемами пищи по времени с интервалом 3 – 4 часа. Это поможет избежать переедания и набора лишнего веса.



О состоянии тела нужно всегда заботиться / Фото с инстаграмма @thenoisetier

Ходите пешком

Привычка – банальна, но полезна. Следует должным образом оценивать важность ходьбы. Благодаря такому совету можно переключить внимание, разгрузить голову, а также держать тело в тонусе. Конечно, прогулка быстрым шагом не является альтернативой регулярной тренировки в спортзале, но будет способствовать хорошей форме. При ходьбе (особенно, если ходить быстро и правильно работать с мышцами) включается почти вся мускулатура, подтягиваются ноги, спина и ягодицы. Попытайтесь как можно чаще передвигаться пешком, если позволяет время и расстояние, и уже через месяц результат будет заметным.