Как ухаживать за собой: Дженнифер Энистон – о старости, бьюти-рутине и медитации

Американская актриса греческого происхождения, Дженнифер Энистон в свои 52 поражает красивым и здоровым состоянием кожи и волос. У звезды культового сериала "Друзья" особый взгляд на то, как нужно осмысленно ухаживать за собой. Она поделилась своими секретами красоты от мантр и медитации до осознанности и манифестации.

Интересно то, что Дженнифер Энистон по большей части сотрудничает с теми брендами, продукцию которых часто использует в повседневной жизни. Знаменитость говорит: "Я не хочу быть лицом чего-то, что не является частью моей повседневной жизни. Это действительно важно для меня".

Также интересно: Кейт Мосс рассказала о своих ежедневных бьюти-привычках и безумном эксперименте ради красоты

Актриса недавно подписала контракт с брендом Vital Proteins, с которым познакомилась 7 лет назад, когда ее врач по вопросам функциональной медицины посоветовала ей добавить коллаген в рацион. Звезда отметила, что после этого быстро увидела результат, ведь с возрастом выработка коллагена намного снижается. "Мои суставы, ногти, волосы, кожа – состояние всего начало улучшаться", – добавила Энистон.

Когда в мире начали активно говорить про изменчивое отношение к старению, то Дженнифер Энистон стала примером актрисы Голливуда, которая не готова уходить в тень в свои 52 года. К тому же звезда отметила: "Я хочу быть осторожной в высказываниях, когда говорю о старении". Однако не стареть телу и душе голливудской красавицы помогают собственная философия, эксперты и ритуалы, за которыми она следит.

Дженнифер Энистон – о старости, уходе за собой и медитации

Утро без телефона

По меньшей мере час после пробуждения утром Дженнифер Энистон не заглядывает в телефон. Она убеждена, что это негативно отражается на состоянии ментального здоровья в течение всего дня. "Зарядные устройства для моих гаджетов содержатся в ящике в нескольких метрах от кровати, а маленький iPod и старый iPhone я использую только как будильники и чтобы запустить приложения для сна. Еще мой телефон предназначен для текстовых сообщений, электронной почты и приложения Pattern", – говорит Энистон.

Дженнифер продолжает о своих утренних ритуалах: "Я провожу время с собой! Я просыпаюсь со своими собаками. Мы играем, выходим на улицу, собаки делают свои дела, возвращаются, и наступает время нашего красивого ритуала, когда они садятся и ждут, пока я готовлю им еду. Потом говорю: "Можно!". Пока они завтракают, мне нужно выпить утреннего кофе. Он очень важен для меня: я добавляю протеин, корицу, пакетик со стевией, потому что люблю сладкое. Нагреваю миндальное молоко, пока все готовится (время от времени я позволяю себе обычное молоко). Чувствую себя в такие моменты виноватой и счастливой одновременно. Если когда-нибудь наступит конец света и все исчезнет, мой кофе не исчезнет. Выживет он, и тараканы".

Сознательное отношение к тому, что смотрит и слушает

Дженнифер Энистон в своем интервью для Vogue дала несколько важных советов и поделилась своим опытом. Она рассказала: "Трудно ограничивать поток новостей. В прошлом году я часто не могла оторваться от новостной ленты с последними сообщениями о пандемии и слов доктора Фаучи. Но также были периоды, когда я нуждалась в отдыхе от новостей и общения в социальных сетях. Это все очень токсично. Я понимаю простой смысл создания этих средств коммуникации, имевших целью объединить людей и создать социальные сообщества. И это прекрасно, и все имеет обратную сторону – люди просто сидят и бросают эмоциональные копья в других людей на этих платформах. А я не такая толстокожая, чтобы выдержать это. Так что теперь просто не читаю комментарии. Это оказывает разрушительное влияние на такого человека, как я, верящего в проявление добра к своим близким и людям вокруг. Меня действительно пугает факт наличия этого – такого негатива, ярости и гнева. Конечно, это результат неуверенности, и все же. Поэтому, как только собаки накормлены, а кофе выпит, в первую очередь стараюсь найти время для медитации и дневника, а не инстаграма. Медитации я посвящаю 20 минут в InsightTimer. Медитирую без куратора, однако иногда прохожу доступные курсы – в этом приложении они очень хороши. Во время пандемии этот ритуал мне очень помог. У них был курс, посвященный "снижению тревоги" и "созданию достатка и благодарности". После 20-минутной медитации я достаю дневник. Иногда это просто поток сознания на 10 – 12 минут, а иногда я составляю список благодарностей".

Не отвергайте того, что вы стареете

Когда Дженнифер Энистон была ребенком, то ее мама всегда выглядела красивой и здоровой. Мама служила для актрисы образцом. Однако даже звезда признается: "Нам не разрешали есть те самые хлопья, которые ели мои друзья. Но когда выросла, я сошла с праведного пути и начала потреблять пиццу и хлеб. Такова была моя версия бунта, не наркотики и алкоголь. Я хотела съесть немного вкусной еды с непонятно чем в составе! А потом заметила, что чувствую себя плохо. В конце концов, начала присматриваться к своей маме, бабушке и другим пожилым людям в моей жизни. У них не было тех знаний и информации о еде и спорте, которые имеем мы сейчас. Да, приятно быть в форме и выглядеть хорошо – я верю в интервальное голодание, потому что его преимущества подтверждены наукой, – оно касается ваших клеток и мышц, чтобы мы могли стареть и развиваться".

Мама Дженнифер рассказывала ей о долголетии.

Стареть – это привилегия, но мы не должны стареть и болеть,

– говорила мать знаменитости.

Теперь актриса убеждена: "Это и есть стиль моей жизни: радоваться своему возрасту и воспринимать старение как привилегию, а не наказание. Мы все стареем! Моя врач – не хочу называть ее имя, поскольку советовала ее многим и теперь у нее едва хватает времени на меня – постоянно прогрессирующий эксперт в области функциональной медицины. Она не закармливает лекарствами. Ее подход основывается на поиске ответа на вопрос, как можно решить проблемы со здоровьем с помощью витаминов и питания".

Будьте в курсе последних достижений в области здравоохранения и науки

"2 года назад я закончила работу над фильмом, и мне было очень плохо – я чувствовала потребность и желание получить новые знания. Поэтому я предложила своему менеджеру пригласить разных людей из разных сфер поделиться своими знаниями, разве это не круто? Каждое воскресенье я встречалась с разными людьми, с которыми мы говорили на разные темы. Например, с Джессикой Эллин – о политике, с Джеем Шетти – о заземлении, с Дэвидом Синклером – о науке, о том, как жить и стареть. Я просто обожаю доктора Синклера. Меня очаровывает его мысль о том, что старение – это болезнь, а мы можем ее лечить! Я в том возрасте, когда мое здоровье интересует меня больше, чем когда-либо, и моя жизнь продолжается, хотя, по мнению общества, мне нужно уходить в тень. Нет, нет и еще раз нет. Молодость для молодых, я понимаю это. Но я хочу и дальше приобретать новые знания, которые будут меня вдохновлять", – поделилась Дженнифер Энистон.

Поддерживайте свое здоровье эффективными средствами

Звездная красавица отмечает: "Доктор Синклер считает, что с возрастом клетки начинают как бы выключаться, и свет в нашем теле гаснет. Но вы можете снова включить этот свет, эти гены. Информация и рекомендации в его книге Lifespan просто потрясающие".