Кофейные маски для лица – домашний рецепт красоты. Стоит выбрать ту маску, которая подойдет именно вашему типу кожи и регулярно делать ее самостоятельно дома. Можно иметь идеальную кожу, если сочетать внешнюю и внутреннюю заботу о ней.

Неправильное питание, как и плохо подобранные средства по уходу, может спровоцировать акне на лице. Ухаживайте за кожей комплексно, а кофе будет служить замечательным помощником в этой бьюти-рутине.

Узнайте Почему маски для волос не работают: топ-5 ошибок в использовании

Почему кофе полезен для кожи

Кофейная гуща способна очищать кожу от ороговевших клеток, лишая ее тусклого цвета. Также продукт не содержит агрессивных химических веществ и потенциально вредных ингредиентов, поэтому кофейные маски не могут травмировать дерму.

В частности, кофеин обладает свойствами уменьшать отеки, припухлости на лице и снимает воспаление. Поэтому косметические средства на основе кофе способны осветлять кожу, уменьшать видимость темных кругов и бороться с воспалениями. А еще они тонизируют дерму, укрепляют липидный барьер, ускоряют обменные процессы и активизируют обновление клеток. Таким образом, образуя новые волокна коллагена и эластина, маски из кофе имеют омолаживающий эффект.

Как подобрать кофейную маску по своему типу кожи

Ориентируясь на свой тип кожи, добавляйте в кофейную маску отдельные ингредиенты.

Для нормальной и комбинированной кожи : сыр, мед, сметана, молоко.

: сыр, мед, сметана, молоко. Для жирной дермы : натуральный йогурт, кефир, простокваша или сыворотка.

: натуральный йогурт, кефир, простокваша или сыворотка. Для сухой и чувствительной кожи: оливковое или кокосовое масло, мед, жирная сметана или сливки.

Маски для лица из кофе: рецепты для домашнего приготовления

Маска из кофе для проблемного типа кожи

Смешайте в равных пропорциях белую или голубую глину и кофейную гущу, добавьте немного кипяченой воды, перемешивайте ингредиенты, пока не образуется густая однородная масса. Нанесите смесь на очищенную кожу лица и оставьте на 5 – 10 минут. Маска поможет снять воспаление и осветлить кожу.

Кофейная маска для нормальной и комбинированной кожи

Вам понадобится 2 столовые ложки молотого черного кофе и 1 столовая ложка натурального меда. Перемешивайте ингредиенты до образования консистенции жирной пасты. Затем нанесите маску на кожу равномерным слоем. Через 10 – 15 минут смойте остатки теплой водой.

Маска на основе кофе для жирного типа кожи

Соедините 2 столовые ложки молотого кофе с 2 столовыми ложками йогурта. Если у вас нет аллергии, то добавьте к ингредиентам еще половину чайной ложки куркумы. Тщательно перемешайте все и держите на лице не более 7 – 10 минут. Куркума усилит действие кофеина, поэтому маска эффективно будет бороться с прыщами, уменьшать рубцы, а йогурт впитает излишки кожного сала с поверхности лица.

Кофейная маска для сухой кожи

Смешайте 2 столовые ложки кофейной гущи с 1 столовой ложкой кокосового масла. Когда образуется однородная масса, то нанесите ее на лицо, а через 10 – 15 минут смойте все остатки теплой водой.

Маска из кофе для того, чтобы сделать лицо более светлым и свежим

Соедините в равных пропорциях молотый черный кофе с лимонным соком, если у вас нет на продукт аллергии. В емкость с ингредиентами добавьте немного растертого грецкого ореха и перемешайте. Нанесите маску на кожу лица на 10 – 15 минут.