Американская певица и актриса 51-летняя Дженнифер Лопес поражает не только своей красотой и идеальными формами, но и кардинальными бьюти-перевоплощениями. На этот раз звезда появилась на обложке свежего номера журнала Allure с короткой прической в "мальчишеском" стиле.

Известная артистка удивила своих поклонников неожиданными изменениями в имидже. Джей Ло опубликовала обложку глянца на своей инстаграм-странице, и получила много положительных комментариев.

Читайте также: Как освежить прическу, не потеряв длины волос: 3 способа

Дженнифер Лопес удивила "мальчишеской" прической

Недавно Дженнифер Лопес в элегантном образе пела на инаугурации Байдена, а теперь продемонстрировала дерзкую прическу. Звезда поделилась снимком, который будет на обложке свежего мартовского номера издания Allure. На фото обольстительная Джей Ло позирует с очень короткими волосами и массивными серьгами в ушах.

В публикации знаменитость обозначила всех стилистов, визажистов и других мастеров, которые принимали участие в создании обложки. Также Дженнифер выразила благодарность всем им.

Читатели популярной певицы, которых у Джей Ло больше 140 миллионов, активно отреагировали на ее кардинальные бьюти-изменения. Фотография собрала 457 тысяч лайков и больше 4 тысяч комментариев. Поклонники эмоционально отметили: "Это восторг! Удивительно", "Вау, вы замечательно выглядите", "Королева".