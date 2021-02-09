Если вы стремитесь к бьюти-изменениям, но очень гордитесь длиной и состоянием своих волос, то вас могут заинтересовать 3 способа для стильного обновления прически. Отрастить красивую шевелюру нелегко, но это еще не значит, что ее нельзя совершенствовать.

Освежить стрижку можно без значительной потери длины волос. Таким образом вы не сделаете кардинальных изменений, но придадите своему образу более модный вид. Похожими способами пользуются даже знаменитые красавицы.

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3 способа освежить прическу

Челка

Если вам надоела прическа, которую вы не меняли уже несколько лет, то с помощью стильной челки можно освежить ее. Хайди Клум регулярно использует такой способ. Возможно, вы будете сомневаться, подойдет ли вам такой элемент прически, но можно один раз попробовать и знать наверняка. Ведь вы точно не потеряете ни длину, ни густоту волос. Важно лишь выбрать правильную форму челки. Вариантов много: от классической прямой до ультратонкой или асимметричной.

Каскад

Дженнифер Энистон демонстрирует оригинальное и модное решение для обновления стрижки. Каскад, который привлекательно будет обрамлять ваше лицо, будет иметь красивый вид на волосах любой длины, густоты и структуры. Например: тонкие пряди станут визуально более объемными, тяжелой густой шевелюре каскад добавляет легкости, волнистые волосы будет легче укладывать и они дольше будут держать форму с такой стрижкой. Сделав каскад, следует должным образом заботиться о волосах: увлажнять и питать их, потому что на такой прическе более заметны секущиеся концы.

Лесенка

Белла Хадид предпочитает кардинальные эксперименты с волосами в виде разнообразных стрижек и техник окраски. В то же время сестра модели Джиджи Хадид не готова менять длину своих роскошных локонов. Ее любимой стрижкой является "лесенка". Эта форма придает тонким прядям объем и освежает образ. Локоны возле лица следует сделать чуточку короче, не касаясь основной длины. Стиль прически подойдет красавицам с прямыми и волнистыми волосами.