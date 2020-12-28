Макияж с использованием блестящей разноцветной подводки – один из самых трендовых в 2021 году. С помощью одного бьюти-продукта вы сможете придать любому мейк-апу изысканности, индивидуальности и праздничности. Для вдохновения можно воспользоваться идеями, которые вы найдете в нашем материале.

Новогодняя вечеринка – это прекрасная возможность для ярких и сияющих экспериментов со своим макияжем. В ночь Нового года можно придать своему привычному бьюти-образу особого шарма. Поэтому Vogue поделился идеями и советами для создания трендового мейк-апа с использованием блестящей подводки.

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Новогодний макияж с блестящей подводкой

Подводка с глиттером в новогоднем макияже 2021 будет удачным дополнением к сияющему и мерцающему образу. Это не только трендовый бьюти-акцент, но и отличный способ, чтобы подчеркнуть цвет глаз и сделать свой взгляд более выразительным. Обращая внимание на собственные предпочтения и особенности внешности (цвет и форма глаз, оттенок кожи и прочее), выберите цвет сияющей подводки. Например, зеленоглазые красавицы могут удачно подчеркнуть достоинства своего взгляда с помощью розовой подводки, голубоглазые – зеленой, а для обладательниц карих глаз подойдет синяя, фиолетовая или даже серебряная подводка.

Чтобы усовершенствовать классический вариант стрелок, можно вместо одной линии провести 2: по линии роста ресниц и на подвижном веке. Если вы предпочитаете более сдержанный макияж, то использования лайнера будет достаточно. Поклонницам более эффектного мейка рекомендуем поверх подводки нанести еще тени с более крупными частичками глиттера.

Возможно, вам понравится вариант широкой блестящей стрелки до самых бровей. Такой макияж запомнится не только вам, но и всем окружающим, а также будет иметь удачный вид на фото. Чтобы образ был довершённым и монохромным, можно использовать оттенок подводки, который будет соответствовать вашему наряду. Если вы выбрали сдержанный наряд, то дайте полет собственной фантазии с цветом подводки: от ярко-зеленого до насыщенно-золотистого.

В 2021 году актуальными останутся различные формы стрелок. Поэтому новогодний макияж глаз смело дополняйте прямоугольными, овальными стрелками или рисуйте их в виде любой другой фигуры. Чтобы облегчить процесс, используйте трафареты и тонкий аппликатор для нанесения продукта.

Не забывайте, что новогодняя ночь – отличный способ продемонстрировать свою красоту, а также магическое время, когда сияния много не бывает.