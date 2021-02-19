Есть все и быть стройной: 7 секретов диеты француженок
Несмотря на то, что французская кухня является одной из самых калорийных, женщины в этой стране почти не страдают от лишнего веса. С помощью полезных советов и лайфхаков им удается вкусно есть, но не толстеть.
Источник:Elle
Большинство француженок не придерживаются конкретных диет. У них просто есть несколько правил для ежедневного рациона питания, которые позволяют завтракать булочками с маслом, вечером пить какао или вино, есть десерт, но оставаться в идеальной форме.
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Американка Дженнифер Скотт, которая полгода жила во французской семье, написала книгу "Уроки мадам Шик", в которой поделилась секретами стройности француженок.
Секреты стройной фигуры француженок
- "Все или ничего". Французские красавицы любят вкусно поесть. Однако они смело отказываются от дешевого мороженого или батончиков. Вместо этого эти женщины выберут десерт в любимом ресторане или приготовят его дома, а затем полностью насладятся вкусом еды.
- Расслабляются и получают удовольствие. Француженки не едят впопыхах. Они относятся к каждому приему пищи как к сакральному процессу. Стройные девушки любят дополнять блюдо красивой подачей, новой скатертью или цветами на столе. Они отмечают, что в такой атмосфере исчезает желание переедать.
- Отказываются от перекусов. Французы едят только в четко определенное время. Если вы закажете обед во Франции в неправильное время суток, то на вас странно посмотрят. В частности, там люди не делают перекусов между основными трапезами. В отдельных случаях они могут позволить себе съесть йогурт или свежие фрукты.
- Только лучшее. Еще с детства французов родители учат правильно питаться, поэтому во взрослом возрасте у них нет любви к фастфуду. Они отдают предпочтение "чистой" пище, избегая слишком сладкого, соленого и жирного, а также газировки, сухариков или чипсов.
- Осознанность. Когда француженки завтракают, обедают или ужинают, то они полностью сосредотачиваются на этом процессе. Они параллельно не листают ленту в инстаграме, не смотрят телевизор, не ведут телефонных разговоров. Ведь таким образом можно случайно съесть вдвое больше.
- Качество важнее количества. Женщины из Франции заказывают разнообразные блюда, но не всегда доедают их до конца. Им важнее попробовать всего понемногу. Поэтому стоит отказаться от такого подхода к еде: "Пока всего не съешь, не встанешь из-за стола".
- Без ограничений. У француженок нет продуктов-табу, начиная от жирного творога или калорийного шоколада. Поэтому они не знают, как это заедать плохое настроение или, наоборот, награждать себя за что-то запрещенной едой. Благодаря этому стройные девушки не боятся съесть лишнего, поэтому нашли баланс между наслаждением и красивой фигурой.
То есть секрет стройности француженок не столько в специфике их кухни, сколько в культуре питания.
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