Несмотря на то, что французская кухня является одной из самых калорийных, женщины в этой стране почти не страдают от лишнего веса. С помощью полезных советов и лайфхаков им удается вкусно есть, но не толстеть.

Большинство француженок не придерживаются конкретных диет. У них просто есть несколько правил для ежедневного рациона питания, которые позволяют завтракать булочками с маслом, вечером пить какао или вино, есть десерт, но оставаться в идеальной форме.

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Американка Дженнифер Скотт, которая полгода жила во французской семье, написала книгу "Уроки мадам Шик", в которой поделилась секретами стройности француженок.

Секреты стройной фигуры француженок

"Все или ничего". Французские красавицы любят вкусно поесть. Однако они смело отказываются от дешевого мороженого или батончиков. Вместо этого эти женщины выберут десерт в любимом ресторане или приготовят его дома, а затем полностью насладятся вкусом еды.

Французские красавицы любят вкусно поесть. Однако они смело отказываются от дешевого мороженого или батончиков. Вместо этого эти женщины выберут десерт в любимом ресторане или приготовят его дома, а затем полностью насладятся вкусом еды. Расслабляются и получают удовольствие. Француженки не едят впопыхах. Они относятся к каждому приему пищи как к сакральному процессу. Стройные девушки любят дополнять блюдо красивой подачей, новой скатертью или цветами на столе. Они отмечают, что в такой атмосфере исчезает желание переедать.

Отказываются от перекусов . Французы едят только в четко определенное время. Если вы закажете обед во Франции в неправильное время суток, то на вас странно посмотрят. В частности, там люди не делают перекусов между основными трапезами. В отдельных случаях они могут позволить себе съесть йогурт или свежие фрукты.

. Французы едят только в четко определенное время. Если вы закажете обед во Франции в неправильное время суток, то на вас странно посмотрят. В частности, там люди не делают перекусов между основными трапезами. В отдельных случаях они могут позволить себе съесть йогурт или свежие фрукты. Только лучшее. Еще с детства французов родители учат правильно питаться, поэтому во взрослом возрасте у них нет любви к фастфуду. Они отдают предпочтение "чистой" пище, избегая слишком сладкого, соленого и жирного, а также газировки, сухариков или чипсов.

Еще с детства французов родители учат правильно питаться, поэтому во взрослом возрасте у них нет любви к фастфуду. Они отдают предпочтение "чистой" пище, избегая слишком сладкого, соленого и жирного, а также газировки, сухариков или чипсов. Осознанность. Когда француженки завтракают, обедают или ужинают, то они полностью сосредотачиваются на этом процессе. Они параллельно не листают ленту в инстаграме, не смотрят телевизор, не ведут телефонных разговоров. Ведь таким образом можно случайно съесть вдвое больше.

Качество важнее количества . Женщины из Франции заказывают разнообразные блюда, но не всегда доедают их до конца. Им важнее попробовать всего понемногу. Поэтому стоит отказаться от такого подхода к еде: "Пока всего не съешь, не встанешь из-за стола".

. Женщины из Франции заказывают разнообразные блюда, но не всегда доедают их до конца. Им важнее попробовать всего понемногу. Поэтому стоит отказаться от такого подхода к еде: "Пока всего не съешь, не встанешь из-за стола". Без ограничений. У француженок нет продуктов-табу, начиная от жирного творога или калорийного шоколада. Поэтому они не знают, как это заедать плохое настроение или, наоборот, награждать себя за что-то запрещенной едой. Благодаря этому стройные девушки не боятся съесть лишнего, поэтому нашли баланс между наслаждением и красивой фигурой.

То есть секрет стройности француженок не столько в специфике их кухни, сколько в культуре питания.