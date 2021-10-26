Покраска для блондинок: самые модные оттенки волос – 5 примеров знаменитостей

Чистый "блонд" отчасти утратил свою актуальность. Если вы хотите придать своим светлым волосам более стильный вид, то попробуйте покраску техникой балаяж, dim out, babylights и другие модные и безопасные варианты.

Нижеследующие примеры окрашивания подойдут также красавицам, которые только стремятся переходить в "блонд". Возможность выбора техник позволяет сохранить пряди в здоровом состоянии и придать им натуральный эффект.

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5 стильных вариантов окрашивания для блондинок

Балаяж

Техника окраски остается популярной в течение нескольких последних лет. Ее преимущество в универсальности – подходит любому цвету волос. С помощью балаяжа нужно сочетать светлые и темные оттенки, чтобы достичь эффекта незаметной цветопередачи. Покраска также визуально придает объем и многогранность тонким прядям.



Как покрасить светлые волосы / Фото с инстаграма @ashnichole

Dim out

Если раньше блондинки пытались постоянно окрашивать отросшие темные корни, то теперь такой контраст стал настоящим трендом. Модницы намеренно пытаются затемнить волосы у корней, чтобы "блонд" казался более ярким, а прическа получала стильный небрежный вид.



Селена Гомес с трендовым "блондом" / Фото из инстаграма Ханга Ванго

Babylights

Вариант покраски, выбираемый Гейли Бибер, является одним из самых естественных и модных. Колорист должен создать натуральным способом эффект выгоревших волос на солнце. "Солнечные блики" на белокурых локонах будут выглядеть красиво и спокойно.



Интересный вариант покраски / Фото с инстаграма Гейли Бибер

Темный "блонд"

Если вам не нравится классический "блонд", то отдавайте предпочтение технике окрашивания волос с загадочным названием bronde. Термин возник от сочетания английских слов blonde и brown. Фишка окрашивания заключается в комбинировании темного и светлого оттенков, холодного и теплого тонов.



Идея от Джей Ло / Фото с инстаграма певицы

Розовое золото

Добавить "блонду" ярких красок не только простое, но и стильное решение. Красочная окраска волос в тренде. Наибольшей популярностью пользуется нежный оттенок розового золота.



Цветные пряди в моде / Фото с инстаграма Эшли Бенсон