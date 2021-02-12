Многие тренды с 90-х и нулевых возвращаются в индустрию красоты. Например, в моде снова френч-маникюр, голубые тени, стразы, блески для губ и даже грилзы для зубов. Вслед за ними популярными становятся красные пряди волос, которые еще 20 лет назад носила чуть ли не каждая звездная красавица.

Вариации красных прядей станут главным hair-трендом 2021. Их уже можно найти в каждом парикмахерском каталоге. Стоит подробнее узнать о новой-старой бьюти-тенденции.

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Красные пряди снова в тренде

Яркие оттенки долго не были популярными. Вообще красный цвет не использовали в прическах до 70-х годов. А уже в тот период, когда повсюду царил бунтарский и энергичный дух, яркие волосы также были уместными и популярными. В красный оттенок красили волосы такие знаменитости, как Дэвид Боуи, Синди Лопер, Бой Джордж.

В 90-х годах звезды начали решаться на более кардинальные эксперименты с цветом волос. Например, легендарная модель Сибил Бак красила шевелюру просто "ядерным" красным оттенком. Изданию The Cut агенты знаменитости рассказывали об опасениях, что такой необычный внешний вид негативно повлияет на карьеру Сибил. Однако зря. Впоследствии модель считали иконой гранжа, и ее приглашали участвовать в модных показах дизайнеры с мировым именем Жан-Поль Готье, Карл Лагерфельд и другие.

Несмотря на то, что окрашивание волос красным оттенком попробовали чуть ли не все известные звезды 90-х и нулевых, со временем его, как и многие бьюти-тенденции того времени, стали считать чем-то чрезмерным, пережитком прошлого. Яркий акцент назвали "антитрендом".

Когда из-за пандемии всем приходилось проводить много времени дома на самоизоляции, популярными стали окрашивания локонов своими руками. А известные трендсеттеры начали экспериментировать с разноцветными техниками: Кайя Гербер, Белла Хадид, Карди Би. Тогда и красные пряди постепенно начали входить в перечень главных hair-трендов 2021. Ким Кардашян спрогнозировала возвращение тенденции еще в 2019 году, когда продемонстрировала огненно-красную шевелюру.

Эксперты в индустрии красоты отметили, что красный окрас имеет свежий и эффектный вид, а также он вполне уместен для повседневной жизни. В частности, в этом году компания профессиональной косметики Matrix показала несколько примеров для яркой окраски: в виде "лесенки", которая была популярной техникой в начале нулевых, красные пряди в прическе с омбре и даже балаяж в этом цвете.

Если вы решитесь на стильное обновление цвета волос, то следует обратиться к профессиональному колористу. Ведь покраску в красный следует делать профессионально и в несколько этапов, чтобы получить желаемый результат.