Фейсбилдинг на работе: какие упражнения для лица можно повторить за 5 минут в любом месте

Суть фейсбилдинга или фейс-фитнеса заключается в работе с мышцами лица. Ведь, чтобы кожа лица оставалась в тонусе, была подтянутой и упругой, мышцы в этом участке также нужно тренировать. Выполнять специальную гимнастику можно даже на работе. Не волнуйтесь, если у вас мало времени, потому что для этого процесса понадобится не более 5 минут.

С помощью короткой, но эффективной гимнастики для лица можно: уменьшить видимость морщин, избавиться от утренней отечности, убрать двойной подбородок и даже улучшить осанку. Чтобы вы всегда успевали заниматься фейсбилдингом или совмещать его с другими занятиями, воспользуйтесь примерами полезных упражнений, которые можно быстро повторить.

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Фейсбилдинг за 5 минут для молодости лица

"Поцелуй" для контура лица

С возрастом губы могут терять объем, а их контур – четкие линии. Предотвратить проблему можно с помощью комплекса из 2 упражнений.

Сначала вытяните губы вперед, как будто хотите кого-то поцеловать, но при этом сохраняйте их максимально расслабленными. Затем указательным пальцем постучите посередине губ, но не зажимайте их. Такое упражнение нужно выполнять в течение 15 секунд.

После 1 упражнения сохраняйте положение губ, положите указательный палец посередине и быстро двигайте им вверх и вверх. Повторяйте движения в течение 15 минут. Если у вас есть время, то комплекс можно выполнить еще раз. Такое упражнение довольно простое и не выглядит странно, поэтому внимание коллег на работе вы таким процессом точно не привлечете. Но не забывайте заранее воспользоваться антисептиком или вымыть руки. Грязными пальцами вредно касаться лица.



Особенности фейсбилдинга / фото Cosmopolitan

Работа с косточкой от нависших век

Нависшие веки визуально делают взгляд усталым, чем придают лицу несколько лишних лет. Чтобы исправить ситуацию, выполняйте простое упражнение. Ее можно совместить с другими бьюти-процедурами. Например, когда вы нанесли на лицо маску, ведь на участок вокруг глаз такие средств нельзя наносить.

Положите большие пальцы обеих рук под край глазницы, почувствуйте пальцами косточку, которая обрамляет глаза сверху. На нее нужно аккуратно нажимать пульсирующими движениями в течение 5 секунд. Теперь сместите пальцы на 1 – 2 сантиметра на соседнюю точку и повторите пульсирующие нажатия. Снова сместите – и повторите по всему верхнему краю глазницы.



Упражнение для век / Фото Cosmopolitan

Резинка для борьбы со вторым подбородком

Процесс жевания резинки задействует много мышц, которые также формируют красивую линию челюсти и подбородка. Когда вы просто обедаете или ужинаете, то мышцы почти не работают, потому что на них выполняется слишком слабое действие. Однако жевательная резинка может служить отличным тренажером для выполнения специального упражнения.

Начните энергично жевать резинку, широко раскрывая и закрывая рот. Запрокиньте подбородок максимально вверх, вытянув шею. Выполняйте упражнение 1 – 2 минуты, например, после каждого приема пищи. Таким образом вы сделаете полезный микс для шеи и подбородка с защитой зубов от кариеса и других заболеваний полости рта.



Как избавиться от второго подбородка / Фото Cosmopolitan

"Счастливая ложка" для красивых скул

Обвисшие щеки можно чуточку приподнять, носогубные морщины уменьшить, а скулы сделать более выразительными. Для этого выполняйте упражнение с ложкой.

Вам понадобится чайная ложка с плоской широкой рукояткой. Теперь скрутите губы внутри, чтобы их не было видно, а ложку положите в рот. Ее нужно удерживать только губами, поэтому начните медленно улыбаться так, чтобы при этом уголки губ поднимались, направляясь к вискам, а не растягиваясь по бокам. Важно, чтобы мышечный импульс шел от скул, а не от нижней челюсти. Задержите такую улыбку на несколько секунд, расслабьте мышцы и снова повторяйте манипуляцию в течение 1 – 2 минут. При этом старайтесь не напрягать шею и подбородок.



Упражнение с ложкой / Фото Cosmopolitan

"Трофей Чингачгука" или массаж скальпа

Чтобы лицо было всегда красивым, нужно разминать не только его, но и поверхность кожи головы. Ведь именно микромышцы в этом участке отвечают за свежесть лица, уменьшают отечность и подтягивают кожу на лбу и переносице.

Нужно захватить руками густые пряди волос как можно ближе к корням. Теперь аккуратно и уверенно потягивайте их вверх. Не ослабляя натянутость, подвигайте прядью влево, вправо, по кругу. Повторите то же самое с другой прядью. Двигайтесь от затылка к лицу и поработайте со всей головой. Упражнение следует выполнять до 2 минут.



Действенная гимнастика для лица / Фото Cosmopolitan