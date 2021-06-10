Фейсбилдинг на работе: какие упражнения для лица можно повторить за 5 минут в любом месте

Суть фейсбилдинга или фейс-фитнеса заключается в работе с мышцами лица. Ведь, чтобы кожа лица оставалась в тонусе, была подтянутой и упругой, мышцы в этом участке также нужно тренировать. Выполнять специальную гимнастику можно даже на работе. Не волнуйтесь, если у вас мало времени, потому что для этого процесса понадобится не более 5 минут.
С помощью короткой, но эффективной гимнастики для лица можно: уменьшить видимость морщин, избавиться от утренней отечности, убрать двойной подбородок и даже улучшить осанку. Чтобы вы всегда успевали заниматься фейсбилдингом или совмещать его с другими занятиями, воспользуйтесь примерами полезных упражнений, которые можно быстро повторить.
Вам будет интересно: Как избавиться от целлюлита: простые привычки, которые вам помогут
Фейсбилдинг за 5 минут для молодости лица
"Поцелуй" для контура лица
С возрастом губы могут терять объем, а их контур – четкие линии. Предотвратить проблему можно с помощью комплекса из 2 упражнений.
- Сначала вытяните губы вперед, как будто хотите кого-то поцеловать, но при этом сохраняйте их максимально расслабленными. Затем указательным пальцем постучите посередине губ, но не зажимайте их. Такое упражнение нужно выполнять в течение 15 секунд.
- После 1 упражнения сохраняйте положение губ, положите указательный палец посередине и быстро двигайте им вверх и вверх. Повторяйте движения в течение 15 минут. Если у вас есть время, то комплекс можно выполнить еще раз. Такое упражнение довольно простое и не выглядит странно, поэтому внимание коллег на работе вы таким процессом точно не привлечете. Но не забывайте заранее воспользоваться антисептиком или вымыть руки. Грязными пальцами вредно касаться лица.
Особенности фейсбилдинга / фото Cosmopolitan
Работа с косточкой от нависших век
Нависшие веки визуально делают взгляд усталым, чем придают лицу несколько лишних лет. Чтобы исправить ситуацию, выполняйте простое упражнение. Ее можно совместить с другими бьюти-процедурами. Например, когда вы нанесли на лицо маску, ведь на участок вокруг глаз такие средств нельзя наносить.
- Положите большие пальцы обеих рук под край глазницы, почувствуйте пальцами косточку, которая обрамляет глаза сверху. На нее нужно аккуратно нажимать пульсирующими движениями в течение 5 секунд. Теперь сместите пальцы на 1 – 2 сантиметра на соседнюю точку и повторите пульсирующие нажатия. Снова сместите – и повторите по всему верхнему краю глазницы.
Упражнение для век / Фото Cosmopolitan
Резинка для борьбы со вторым подбородком
Процесс жевания резинки задействует много мышц, которые также формируют красивую линию челюсти и подбородка. Когда вы просто обедаете или ужинаете, то мышцы почти не работают, потому что на них выполняется слишком слабое действие. Однако жевательная резинка может служить отличным тренажером для выполнения специального упражнения.
- Начните энергично жевать резинку, широко раскрывая и закрывая рот. Запрокиньте подбородок максимально вверх, вытянув шею. Выполняйте упражнение 1 – 2 минуты, например, после каждого приема пищи. Таким образом вы сделаете полезный микс для шеи и подбородка с защитой зубов от кариеса и других заболеваний полости рта.
Как избавиться от второго подбородка / Фото Cosmopolitan
"Счастливая ложка" для красивых скул
Обвисшие щеки можно чуточку приподнять, носогубные морщины уменьшить, а скулы сделать более выразительными. Для этого выполняйте упражнение с ложкой.
- Вам понадобится чайная ложка с плоской широкой рукояткой. Теперь скрутите губы внутри, чтобы их не было видно, а ложку положите в рот. Ее нужно удерживать только губами, поэтому начните медленно улыбаться так, чтобы при этом уголки губ поднимались, направляясь к вискам, а не растягиваясь по бокам. Важно, чтобы мышечный импульс шел от скул, а не от нижней челюсти. Задержите такую улыбку на несколько секунд, расслабьте мышцы и снова повторяйте манипуляцию в течение 1 – 2 минут. При этом старайтесь не напрягать шею и подбородок.
Упражнение с ложкой / Фото Cosmopolitan
"Трофей Чингачгука" или массаж скальпа
Чтобы лицо было всегда красивым, нужно разминать не только его, но и поверхность кожи головы. Ведь именно микромышцы в этом участке отвечают за свежесть лица, уменьшают отечность и подтягивают кожу на лбу и переносице.
- Нужно захватить руками густые пряди волос как можно ближе к корням. Теперь аккуратно и уверенно потягивайте их вверх. Не ослабляя натянутость, подвигайте прядью влево, вправо, по кругу. Повторите то же самое с другой прядью. Двигайтесь от затылка к лицу и поработайте со всей головой. Упражнение следует выполнять до 2 минут.
Действенная гимнастика для лица / Фото Cosmopolitan