Фейсбілдинг на роботі: які вправи для обличчя можна повторити за 5 хвилин будь-де

Суть фейсбілдингу або фейс-фітнесу полягає у роботі з м’язами обличчя. Адже, щоб шкіра лиця залишалася в тонусі, була підтягнутою і пружною, м’язи у цій ділянці також потрібно тренувати. Виконувати спеціальну гімнастику можна навіть на роботі. Не хвилюйтеся, якщо у вас обмаль часу, бо для цього процесу знадобиться не більше 5 хвилин.

За допомогою короткої, але ефективної, гімнастики для обличчя можна: зменшити видимість зморшок, позбутися від ранкової набряклості, прибрати подвійне підборіддя і навіть покращити поставу. Щоб ви завжди встигали займатися фейсбілдингом чи поєднувати його з іншими заняттями, скористайтеся прикладами корисних вправ, які можна швидко повторити.

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Фейсбілдинг за 5 хвилин для молодості обличчя

"Поцілунок" для контуру обличчя

З віком губи можуть втрачати об’єм, а їх контур – чіткі лінії. Запобігти проблемі можна за допомогою комплексу з 2 вправ.

Спочатку витягніть губи вперед, наче хочете когось поцілувати, але при цьому зберігайте їх максимально розслабленими. Потім вказівним пальцем постукайте по середині губ, але не затискайте їх. Таку вправу потрібно виконувати протягом 15 секунд.

Після 1 вправи зберігайте положення губ, покладіть вказівний палець посередині і швидко рухайте ним вгору і вверх. Повторюйте рухи протягом 15 хвилин. Якщо у вас є час, то комплекс можна виконати ще раз. Така вправа є доволі простою і не виглядає дивно, тому увагу колег на роботі ви таким процесом точно не привернете. Але не забувайте заздалегідь скористатися антисептиком або вимити руки. Брудними пальцями шкідливо торкатися обличчя.



Особливості фейсбілдингу / Фото Cosmopolitan

Робота з кісточкою від навислих повік

Навислі повіки візуально роблять погляд втомленим, чим додають обличчю декілька зайвих років. Аби виправити ситуацію, виконуйте просту вправу. Її можна поєднати з іншими б’юті-процедурами. Наприклад, коли ви нанесете на обличчя маску, адже на ділянку навколо очей таких засобів не можна наносити.

Покладіть великі пальці обох рук під край очної ямки, відчуйте пальцями кісточку, яка обрамляє очі зверху. На неї потрібно акуратно натискати пульсуючими рухами протягом 5 секунд. Тепер змістіть пальці на 1 – 2 сантиметри на сусідню точку і повторіть пульсуючі натискання. Знову змістіть – і повторіть по всьому верхньому краю очної ямки.



Вправа для повік / Фото Cosmopolitan

Гумка для боротьби з другим підборіддям

Процес жування гумки задіює багато м’язів, які також формують красиву лінію щелепи і підборіддя. Коли ви просто обідаєте чи вечеряєте, то м’язи майже не працюють, бо на них виконується надто слабка дія. Проте жувальна гумка може слугувати чудовим тренажером для виконання спеціальної вправи.

Почніть енергійно жувати гумку, широко розкриваючи і затуляючи рот. Закиньте підборіддя максимально вгору, витягнувши шию. Виконуйте вправу 1 – 2 хвилини, наприклад, після кожного прийому їжі. Таким чином ви зробите корисний мікс для шиї і підборіддя зі захистом зубів від карієсу та інших захворювань порожнини рота.



Як позбутися від другого підборіддя / Фото Cosmopolitan

"Щаслива ложка" для красивих вилиць

Обвислі щоки можна трішки підняти, носогубні зморшки зменшити, а вилиці зробити більш виразними. Для цього виконуйте вправу з ложкою.

Вам знадобиться чайна ложка з плоским широким руків’ям. Тепер скрутіть губи досередини, щоб їх не було видно, а ложку покладіть в рот. Її потрібно утримувати лише губами, тому почніть повільно усміхатися так, щоб при цьому кутики губ піднімалися, направляючись до скронь, а не розтягуючись по боках. Важливо, аби м’язовий імпульс йшов від вилиць, а не від нижньої щелепи. Затримайте таку усмішку на декілька секунд, розслабте м’язи і знову повторюйте маніпуляцію протягом 1 – 2 хвилин. При цьому намагайтеся не напружувати шию і підборіддя.



Вправа з ложкою / Фото Cosmopolitan

"Трофей Чінгачгука" або масаж скальпа

Щоб обличчя було завжди красивим, потрібно розминати не лише його, але й поверхню шкіри голови. Адже саме мікром’язи у цій ділянці відповідають за свіжість лиця, зменшують набряклість і підтягують шкіру на чолі і переніссі.

Потрібно захопити руками густі пасма волосся якомога ближче до коренів. Тепер акуратно і впевнено потягуйте їх вгору. Не послаблюючи натягнутість, порухайте пасмом вліво, вправо, по колу. Повторіть те ж саме з іншим пасмом. Рухайтеся від потилиці до обличчя і попрацюйте зі всією головою. Вправу слід виконувати до 2 хвилин.



Дієва гімнастика для обличчя / Фото Cosmopolitan