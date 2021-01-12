Пухлые и объемные губы добавляют особой сексуальности каждой женщине. Однако не все готовы решиться на их коррекцию с помощью инъекций. Хорошая новость заключается в том, что губы можно увеличить с помощью нескольких простых шагов при создании макияжа.

Для контуринга губ следует использовать специальные косметические продукты и инструменты. Cosmopolitan рассказал подробно, как визуально добавить объема губам без инъекций красоты.

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Как увеличить губы: лайфхак

Контуринг губ помогает выровнять асимметрию, делает их более объемными и пухлыми на вид. Если нанести помаду привычным способом, то она не повлияет на форму губ, поэтому для контуринга вам понадобится: тональный крем или консилер, помада, контурный карандаш на тон темнее помады, белый карандаш и блеск для губ.

Одним из самых эффективных вариантов увеличения губ без инъекций является нанесение тонального крема на кожу лица и губы. Важно распределить продукт равномерно. Когда вы обрисовываете губы полностью тональной основой или консилером, то условно создаете чистое полотно для творения.

Теперь нужно обвести губы карандашом, немного выходя за их естественный контур. Не меняя карандаша, нарисуйте тем же продуктом поперечные линии по середине нижней и верхней губы, а также 2 по бокам – основа для контуринга готова. Переходите к покрытию губ помадой. Ее оттенок должен быть светлее, чем у карандаша, чтобы нарисованные линии просвечивались. Таким образом они будут визуально увеличивать губы.



Как увеличить губы / Фото Getty Images

Существует и другой способ, которым можно придать объема губам без инъекций. Первым шагом будет тот, что в предыдущем варианте. Сначала нанесите на губы плотный слой консилера или тонального крема, затем мягким белым или светло-розовым карандашом закрасьте середину верхней и нижней губы.

Для создания контура выбирайте карандаш, который соответствует оттенку помады, чтобы получить естественный эффект. После этого шага растушуйте пальцем белый карандаш на губах. Завершающим штрихом будет нанесение розовой помады или специального блеска.



Увеличение губ без инъекций / Фото Getty Images

Попробовав вышеописанные бьюти-лайфхаки, результат вас приятно удивит: вы получите желанную форму и объем губ без косметологического вмешательства.