French Moonlight: какой маникюр стал трендовым благодаря красной дорожке
Несмотря на локдаун, долгожданная церемония вручения премий Оскар-2021 состоялась. На красной дорожке звезды позировали с различными макияжами и прическами, которые впоследствии будут повторять красавицы со всего мира. В частности, новым нейл-трендом стал маникюр French Moonlight, который продемонстрировала болгарская актриса Мария Бакалова.
Источник:Vogue
Маникюр Марии Бакаловой привлек больше всего внимания экспертов в индустрии красоты. Они прогнозируют, что такой дизайн будет одной из главных нейл-тенденций 2021.
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French Moonlight: французский маникюр для красной дорожки
Звездная нейл-мастерица Бетина Гольдштайн создала стильный французский маникюр для актрисы Марии Бакаловой.
Размышляя над идеями маникюра для клиента, я сперва всегда испытываю дизайн на себе. Этот образ я создала для Марии Бакаловой и назвала его French Moonlight,
– рассказывает Бетина.
В переводе с английского French Moonlight означает "французское лунное сияние". Бетина Гольдштайн создала именно небанальную версию французского маникюра, которая идеально дополнила образ Марии в романтическом стиле. French Moonlight предусматривал прозрачную базу и серебристый глиттер для "улыбки" и лунки.
Если вы планируете в скором времени посетить своего нейл-мастера, то трендовая идея для оригинального французского маникюра может вам пригодится.
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