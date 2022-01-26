Тесса Томпсон теперь новое лицо Armani Beauty. Звезда уже успела поучаствовать в съемке для бренда.

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Актриса Тесса Томпсон стала амбассадором Armani Beauty

На официальной странице-странице Armani Beauty опубликовали нежные и стильные фото Тессы Томпсон. Также в публикации добавили комментарий актрисы о ее новой роли в индустрии красоты.

Наше понимание того, что можно считать прекрасным, меняется, поскольку сегодня происходит серьезный культурный сдвиг в сторону инклюзивности. В Armani Beauty мне особенно нравится то, что бренд вдохновляет каждую женщину быть собой и чувствовать себя на высоте.

– поделилась своими мыслями Тесса Томпсон.

Тесса Томпсон в съемке для Armani Beauty / Фото из инстаграма актрисы

"Мое видение красоты распространяется абсолютно на всех женщин, поскольку мое главное стремление – подчеркнуть индивидуальность и характер каждого из нас. Тесса Томпсон покорила меня своей блестящей энергией, которой она буквально светится изнутри, и своим внутренним спокойствием, отражающимся в каждом ее жесте. Я счастлив, что мне представилась возможность сотрудничать с этой удивительной актрисой, которая стала воплощением еще одной грани женственности по версии Armani Beauty", – рассказал о новой амбассадорке Джорджо Армани, итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров, глава дома моды Giorgio Armani.

Роскошная Тесса Томпсон / Фото Armani Beauty

Пока известно, что Тесса примет участие сразу в 2 рекламных компаниях, над которыми будет работать шведский фотограф Микаэль Янссон. Одна из них – реклама тонального крема Luminous Silk, который является первым бьюти средством Armani Beauty, где нашла отражение философия Джорджо Армани – стремление подчеркнуть натуральную красоту и сделать цвет лица безупречным. А остальные – стойкой помады для губ с сатиновым финишем Lip Power, обладающей увлажняющими свойствами без потери качества и цветопередачи.

Что известно о Тессе Томпсоне