Голливудский шик: эффектные бьюти-образы для встречи Нового года 2022

Встретить Новый год 2022 следует в эффектном образе. Для этого воспользуйтесь идеями от голливудской визажистки. Макияжи и прически селебрити могут вдохновить вас на создание чего-то прекрасного.

Мейк-ап для новогодней вечеринки должен быть модным, привлекать внимание и придавать уверенность. Мастер макияжа Эш Холм работает с Ким Кардашян, Арианой Гранде, Меган Фокс, Шей Митчелл и другими звездами. Работы визажистки – отличные идеи, чтобы повторить их для празднования Нового года.

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Эффектные бьюти-образы для встречи Нового года 2022

Соблазнительный гламур Шей Митчелл

Для победного макияжа достаточно использовать помаду шоколадного оттенка, золотистый загар и сделать шоколадные смоки-айс. Такая комбинация придаст эффектности любому стилю.

Макияж на Новый год / Фото из инстаграма @ash_kholm

Роскошь Калифорнии

"Калифорнийский шик" идеально подойдет каждой женщине. Чтобы создать роскошный и вместе с тем расслабленный макияж, вам понадобится позолоченная солнцем (или бронзером) кожа, легкий румянец, тени и помада в оттенках розового золота.

Макияж на Новый год / Фото из инстаграма @ash_kholm

Электрик от Евы Лонгории

Синий электрик остается популярным и трендовым оттенком. С помощью яркого акцента можно подчеркнуть красоту карих глаз. Также попробуйте дополнить мейк-ап мерцающим карандашом или лайнером для праздничного эффекта.

Макияж на Новый год / Фото из инстаграма @ash_kholm

Арт-акценты

Необычные неоновые стрелки в сочетании с помадой насыщенного оттенка выглядят смелым и очень привлекательным. Бьюти-образ автоматически сделает вас главной героиней новогодней вечеринки.

Макияж на Новый год / Фото из инстаграма @ash_kholm

Стиль русалки

В последнее время макияжи и прически Меган Фокс впечатляют. Не стали исключением и влажные волосы, сияющая кожа с эффектом легкой влаги, сочные губы и выразительные ресницы. Новый год – идеальное время повторить сексуальный звездный образ.

Макияж на Новый год / Фото из инстаграма @ash_kholm