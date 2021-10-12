Осенью следует корректировать привычную бьюти-рутину, но также важно не переусердствовать. Поэтому узнайте, что не нужно делать, чтобы кожа оставалась здоровой.

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4 главных ошибки в уходе за кожей осенью

Отказ от SPF

Если на улице пасмурная погода, то полностью отказываться от солнцезащитных средств нельзя. Так как даже осенью и зимой ультрафиолетовое излучение остается достаточно активным, поэтому способно травмировать клетки вашей кожи и повлиять на процессы старения, которые впоследствии будет невозможно остановить. Пусть нанесение SPF с уровнем 50 перед каждым выходом из дома станет вашей привычкой, которая поможет коже сохранять здоровое состояние.

Горячая вода

Горячий душ или ванна после холодного дня прекрасно согревают, расслабляют, но вредят дерме. Косметологи советуют минимизировать горячие водные процедуры в холодные времена года. Потому что воздействие высокой температуры на кожу приводит к тому, что она теряет влагу, со временем возникает ощущение сухости, стянутости и шелушения. Защитить кожу от обезвоживания можно, если умываться теплой водой и избегать горячего душа.



Ошибки в осеннем уходе за кожей / Фото из инстаграма @gritty_pretty

Злоупотребление жирными текстурами

Понятно, что летом использовать масла и "тяжелые" компоненты в уходе нет необходимости, потому что кожа и так тяжело переносит жару. Однако осенью тоже не стоит с двойным энтузиазмом наверстывать упущенное. Кремы с более плотными текстурами подходят для зимы. Во время осеннего сезона нужно посвятить время восстановлению липидного барьера кожи. Полезным помощником в этом деле станет косметика со скваланом и церамидами.

Недостаточное увлажнение

Отопление в помещениях является очень вредным для дермы. Воздух, который нагревают специальные приборы, очень сухой, что негативно влияет на состояние кожи. Решением может служить увлажнитель воздуха, но также действенным будет применение качественных увлажняющих средств, в идеале – комплекса. Пользуйтесь тониками и сыворотками для дополнительного увлажнения, обязательно наносите увлажняющие маски на лицо. Не забывайте, что на сухой коже гораздо быстрее появляются нежелательные признаки старения.