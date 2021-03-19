Чтобы забыть о сухой коже: 5 ежедневных привычек
Сухость кожи легче предотвратить, чем потом избавиться от нее. Чтобы вас не постигла такая проблема, стоит усовершенствовать ежедневную бьюти-рутину с помощью нескольких полезных привычек.
Источник:Harper's Bazaar
Привести к сухости кожи могут немало внешних и внутренних факторов. Но правильный уход поможет этого избежать.
Узнайте: Как перейти с зимнего ухода на весенний без вреда для кожи: 7 советов
5 ежедневных привычек для избежания сухости кожи
- Не злоупотребляйте скрабами. Если вам нужно побороть сухость кожи, то реже делайте скрабирование и пилинги. Ведь попытки устранить шелушение не решат проблемы сухости дермы, а лишь травмируют ее и могут привести к воспалению. Эксперты в индустрии красоты убеждены, что использование скрабов и пилинг 2 раза в неделю достаточно для эффективной эксфолиации.
- Умывайтесь средствами без сульфатов. Ваша пенка или лосьон для умывания могут содержать сульфаты. Sodium Laureth sulfate (или SLS) – действенный, но не бережный очищающий компонент. Ему свойственно травмировать защитный барьер кожи, что впоследствии вызывает сухость и раздражение. Поэтому тщательно изучайте состав косметического продукта перед покупкой.
- Проводите бьюти-рутину быстро. Между этапами в вечерней или утренней бьюти-рутине нельзя делать длительные перерывы. Ведь любое средство для умывания частично подсушивает кожу, поэтому после этого сразу следует наносить тонер. Если подождать даже несколько минут, то вы почувствуете сухость и стянутость, что сигнализирует о запуске процесса обезвоживания кожи. Поэтому выработайте привычку "одним махом" сначала умыться, затем нанести тонер, а после него увлажняющий крем.
- Не пренебрегайте ночным кремом. Ночной крем с хорошим составом питает и увлажняет кожу, даже когда вы спите, что помогает избежать сухости дермы. Однако не стоит использовать дневной крем вместо ночного перед сном. Ведь эти продукты имеют разный состав и выполняют различные функции, поэтому необходимо использовать их в комплексе.
- Ежедневно используйте крем с SPF. Солнцезащитные средства нужно наносить как летом, так и зимой. Любое ультрафиолетовое излучение вредит коже: делает ее тусклой, ускоряет процессы старения, вызывает гиперпигментацию, а иногда солнечные лучи могут спровоцировать появление микротрещины на лице и теле, шелушение и воспаление. Используйте легкие солнцезащитные флюиды – они почти не ощущаются на коже и надежно защищают ее от UV-излучения.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter