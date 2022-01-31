Hair Frosting: каким будет самое модное окрашивание волос для весны 2022

Новая техника окрашивания волос hair frosting заменит балаяж весной 2022 года. Авторитетные колористы рассказали о тренде в индустрии красоты, который поможет стильно обновить имидж в следующем сезоне.

По мнению звездных hair-мастеров, "глазурное" окрашивание волос займет место востребованного балаяжа. Интересно, что новая техника вдохновлена Лос-Анджелесом.

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Колористы назвали самое модное окрашивание волос весны 2022

Весной 2022 года в моде будет изысканное окрашивание волос под названием hair frosting – техника осветления волос, которая имитирует рисунок инея, покрывающий зимой стекло и деревья. Покраска станет преемником балаяжа. Она предполагает создание россыпей контрастных бликов на более длинных прядях, как правило, холодных светлых тонов, сияющих оттенков, в частности пепельного, платинового, бежевого.

Техника hair frosting – это обесцвечивание отдельных прядей волос холодным оттенком блонда от корней до кончиков, оставляя при этом соседние пряди более темными. Эта сложная техника создает многогранное окрашивание, в котором сочетаются светлые и темные волосы. Осветленные пряди очень деликатно ложатся на темные волосы – как иней оседает на вершинах деревьев. Отсюда и название – "иней для волос",

– отмечают эксперты профильного издания.



Модное окрашивание на примере Хейли Бибер / Фото с инстаграма @amandaleehair

Создателем трендового hair frosting считают Стюарта Марша, отмеченного наградами директоров-колористов в Taylor Taylor London. Технику не следует путать с матовыми кончиками Buzzy Blonde, которые любили носить представители мужских музыкальных групп в 90-х. Парикмахер говорит, что его вдохновили обновленный оттенок прядей Хейли Бибер, что напоминает волосы, выгоревшие на солнце, прическа со светлыми локонами Холли Берри, а также Дженнифер Лопес, София Ричи, Сьюки Уотерхаус, Сара Полсон – все они отдают предпочтение освещенным передним прядям, которые создают стильный эффект контура.



Как стильно обновить имидж / Фото с инстаграма @sofiarichie​

Hair Frosting отличается от традиционного мелирования или балаяжа. Стюарт Марш объясняет: "Балаяж, мелирование, hair frosting – это виды осветительных техник, которые не предусматривают окраску каждой пряди в один цвет, но hair frosting дает более приглушенный, изящный результат". Новая тенденция в мире красоты подойдет любому типу и текстуре волос, включая вьющиеся. Эксперты советуют в течение первых 3 недель после осветления реже мыть волосы, чтобы не избавиться полностью от природных масел.



Трендовое весеннее окрашивание волос 2022 / Фото з инстаграма @halleberry



Модная прическа / Фото з инстаграма @sukiwaterhouse



Эффектный вариант для окрашивания волос​ / Фото з инстаграма @chrisappleton1​