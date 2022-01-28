Удачно подобранный цвет для окрашивания волос может освежить образ и сделать его более совершенным. В трендовой палитре светлых оттенков стоит отметить жемчужные, пепельные, золотистые, медовые, карамельные, среди которых каждая модница найдет что-нибудь на свой вкус.

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5 вариаций "блонда", которые будут самыми популярными в этом году

Платиновый

Благодаря новому образу Ани Тейлор-Джой модницы всего мира экспериментируют с идеальным однотонным "блондом". Оттенок был особенно популярен во времена Золотого Голливуда. Платиновые пряди кардинально изменят ваш образ.

Модный оттенок для окрашивания/ Фото из инстаграма @anyataylorjoy

Золотистый

В 2022 году актуальными останутся теплые оттенки волос. Золотистые, медовые и карамельные блики придают любому облику волшебный, нежный и романтический вид.

Модный оттенок для окрашивания/ Фото из инстаграма @samiknighthair

Балаяж

Многогранные техники уверенно продолжают вытеснять однотонную окраску. Балаяж создаст эффект выгоревших на солнце волос, поэтому окрашивание будет выглядеть максимально натурально. Поклонницы роскошных цветовых переливов, визуального увеличения объема, сохранения состояния волос будут в восторге.

Модный оттенок для окрашивания/ Фото из инстаграма @bestofbalayage

Затемненные корни

Такую технику окрашивания еще называют "easy blond". Процесс предполагает специальное затемнение корней волос, при этом оставляя основную часть шевелюры светлой. Модное окрашивание подойдет девушкам, которые не хотят экспериментировать с "чистым блондом".

Модный оттенок для окрашивания/ Фото из инстаграма @hungvanngo

"Грязный блонд"

Оттенок больше всего подходит русым девушкам или шатенкам, которые решили перейти на сторону блондинок. "Грязный блонд" еще называют "smoky hair": светлые волосы словно загрязняются коричневым подтоном, что помогает получить желанный эффект легкой небрежности.

Модный оттенок для окрашивания/ Фото из инстаграма @bestofbalayage