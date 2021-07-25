В погоне за красотой: 5 главных hair-трендов лета 2021

Кардинальные изменения в жизни можно начать с маленького, но очень значимого шага – обновления имиджа. В бесконечной погоне за красотой летнее бьюти-перевоплощение нужно каждой красавице. Поэтому стоит узнать, какие стили причесок, стрижки и оттенки волос будут трендовыми летом 2021.

До лета осталось не так много времени, следовательно можно планировать совершенствование своего бьюти-образа. Возможно, именно лучшие hair-тренды вдохновят вас на летнее перевоплощение.

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Главные hair-тренды лета 2021: прически, стрижки, оттенки волос

Long Shaggy

Простота и легкость – главные бьюти-тренды этого года. Так и отвечайте тем, кто будет интересоваться, не прекратили ли вы случайно пользоваться расческой. Стильную небрежную стрижку Long Shaggy можно дополнить удлиненной челкой или модным окрашиванием.

Яркий bubble gum

Необычные красочные оттенки на волосах – тоже одна из главных тенденций этого года. Для экспериментов с цветом нет никаких ограничений. Обратите внимание на спектр розовых тонов, которые придадут образу смелость и модный эпатаж. Пастельный оттенок жевательной резинки для окрашивания волос будет особенно популярным летом.

Натуральный русый

Если холодный "блонд" является хитом весны, то летом снова вернется тренд на натуральность. В моде будут не только окрашивания, близкие к естественным цветам, но и полный отказ от этой процедуры. Чтобы освежить образ без кардинальных изменений, стоит попробовать популярную технику babylights.

Маллет

Если вам надоели длинные пряди, то стрижка маллет – идеальная замена. Она будет иметь удачный вид на любой длине, типе и текстуре волос. Майли Сайрус и Билли Айлиш уже покрасовались с такой прической. Ее преимущество в универсальности, а также для укладки маллета не нужно тратить много времени и стайлинговых средств.

Окрашивание money piece

Покраска money piece становится все популярнее. Техника предполагает акцент на прядях, которые красиво обрамляют лицо. Самое главное то, что оттенки должны быть контрастными. Такой стиль прически точно придаст вам уверенность в летние дни.