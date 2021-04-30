Юлия Седлецкая – трихолог, специалист по реабилитации волос и кожи головы с 13-летним опытом, член Ассоциации трихологов Украины. Она ответила на наиболее распространенные вопросы, касающиеся роста волос, и дала несколько полезных бьюти-советов.

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Как быстро отрастить волосы и улучшить состояние

Можно ли влиять на скорость роста волос или здесь все дело в генетическом факторе?

По словам Юлии, качество и плотность волос зависят от генетического фактора. Однако с возрастом и под влиянием различных внешних и внутренних факторов каждая девушка может заметить, что волосы потеряли силу и растут медленнее.

Факторы, которые влияют на особенности роста и состояния шевелюры, называют эндогенными. Среди них: гормональный фон, питание, естественное старение, режим сна, водный баланс, работа желудочно-кишечного тракта. Также выделяют экзогенные факторы: покраска, экология, применение стайлеров и стайлинговых средств.

Как ускорить рост волос и улучшить состояние локонов?

Чтобы состояние волос, которые формируются, было хорошим, Юлия советует проходить курсы препаратов, которые обладают свойством расширять сосуды. Также они должны омолаживать клетки кожи и насыщать питательными элементами волосяной фолликул. Трихолог советует обращать внимание на составы продуктов для ухода за волосами. Наиболее эффективно стимулируют рост волос растительные компоненты: капсикум, хвощ полевой, экстракты почек березы и черной смородины, стволовые клетки яблони и сирени.

В частности, следует регулярно делать пилинг кожи головы и использовать добавки с аминокислотами. При этом не забывайте контролировать показатели ферритина и витамина D в крови. Все усилия для стимулирования роста волос и улучшения их состояния помогут получить отличный результат.

Может ли стрижка и частое расчесывание волос ускорить их рост

Юлия Седлецкая говорит, что нет. В то же время трихолог верит в связь стрижки с лунными циклами. Например, если стричься при растущей Луне в сочетании с положительной энергетикой стилиста, то волосы будут красивее, здоровее и дольше.