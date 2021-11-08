Даже Билли Айлиш неожиданно решилась перевоплотить свою зелено-черную шевелюру в белокурую. Ее бьюти-изменения вызвали настоящий фурор в социальных сетях, а фото в новом образе собрали сотни тысяч лайков. Пример популярной певицы вдохновляет.

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Total blonde – главное окрашивание года

С тех пор, как Билли Айлиш покрасила волосы в однотонный светлый оттенок, прошло полгода. С того времени блондинками стали немало звезд и моделей. Если вы решились на изменения во внешности, то стоит узнать, как выглядит современный "блонд" сегодня.

Лисса Ренн меняла цвет прядей Билли. Мастерица уже работает с имиджем звезды больше 6 лет. На первый взгляд может показаться, что известная колористка забыла тонировать волосы после обесцвечивания, но все имеет определенную цель.



Окрашивание волос в белокурый цвет / Фото из инстаграма Билли Айлиш

Дэниел Мун, владелец салона Hair, отмечает:"Блонд не должен быть слишком пепельным или серым". Эксперт вместе с креативным директором салона Virtue Labs Адиром Абергелем создавали рыжевато-персиковый оттенок волос Кристен Стюарт, который она впервые продемонстрировала на Каннском кинофестивале. "Мы оба любим интересные, уникальные оттенки сырого блонда. Работать вместе было весело – мы хотели найти баланс между натуральным и чуть сказочным цветом, который бы подчеркивал оттенок кожи и глаз Кристен", – рассказал Дэниел Мун.



Модное окрашивание волос Кристен Стюарт / Фото из инстаграма @majormoonn

Современный тренд Old Hollywood Blonde получил свое название благодаря главным блондинкам Голливуда ХХ века. Современный comeback в свое время пробовали Мэрилин Монро, Джейн Мэнсфилд, Диана Дорс, которые не знали о технике эиртач или фиолетовых шампунях. Поэтому они полностью обесцвечивали волосы, и теплый подтон имел особенно эффектный вид под ярким светом софитов. Впоследствии "блонд" полюбили рок-звезды – Дебби Харри, Кортни Лав. Их пример вдохновил Майли Сайрус – "желтоватый блонд" она носит с отросшими корнями и стрижкой шегги.

Однотонный блонд выглядит классически и вызывающе одновременно. В зависимости от укладки или ее отсутствия, можно почувствовать себя как в элегантных 1950-х, так и в гранжевых 1990-х,

– добавляет Дэниел Мун.

Повторить total blonde может каждая женщина. Вслед за современным Голливудом hair-тренд подхватили модели. Одной из первых была Айрис Лоу, которая не ограничилась обесцвечиванием, а сделала стрижку машинкой. Итальянка Виттория Черетти дебютировала с новым имиджем перед Met Gala, а свой первый показ в образе блондинки провела для Valentino. Британка Франческа Саммерс вместе с волосами обесцветила и брови.

"Блонд" – чем светлее, тем лучше – на пике популярности модных тенденций, как никогда раньше.



Total blonde / Фото из инстаграма @vittoria



Рыжевато-персиковый "блонд" / Фото из инстаграма @majormoonn



Трендовое окрашивание и стрижка Майли Сайрус / Фото из инстаграма певицы