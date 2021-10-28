Хэллоуин в стиле "Игра в кальмара": лучшие прически, макияж, маникюр – кровавые и гламурные фото

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" получил безумную популярность. Поэтому неудивительно, что бьюти-образы в стиле главных героев ленты будут особенно актуальны на Хэллоуин 2021. Предлагаем вдохновиться лучшими вариантами макияжа, маникюра и причесок.

Готовясь к тематической вечеринке по случаю Хэллоуина, можно попытаться повторить необычный макияж Кан Се Бек, также уместно использовать искусственную кровь, которая являлась ключевым акцентом в дораме. Что касается причесок, то здесь достаточно создать небрежный эффект на волосах, намазать пряди гелем, чтобы они выглядели не первой свежести, по желанию – сделайте легкие волны.

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Готовимся к Хэллоуину 2021 в стиле "Игра в кальмара"

Макияж

На просторах инстаграма, наверное, только ленивый бьюти-блогер не продемонстрировал собственную интерпретацию мейкапа, отражающего идею сериала "Игра в кальмара". Кое-кто предлагает с помощью косметики лишь подчеркнуть красоту своего лица, чтобы все выглядело натурально, как у главной героини беженки Кан Се Бек, которую сыграла модель Хо Эн Чон. Другие делают ставку на "кровавый мейкап". Мастера макияжа рисуют символы ленты на лице с эффектом запеченной крови на их контурах – круги, треугольники, квадраты, изображенные на масках охранников, номера игроков, знаки из игр. В этом случае уместно проявить свою фантазию.



Оригинальный макияж / Фото из инстаграма @makeupby_kk



Жуткая идея / Фото из инстаграма @madeleinemonhoe



Природный бьюти-образ / Фото из инстаграма @___harimu___



Кровавые раны / Фото из инстаграма @lahora_mua



Усталый вид / Фото из инстаграма @meadbhsmakeup



Креативный мейкап / Фото из инстаграма @gemini.yinn

Прически

Каре, ультракороткие челки, челка-шторка, пушистые кудри, 2 хвостика – ведущие мотивы женских причесок героинь сериала "Игра в кальмара". Если вы не готовы к кардинальным экспериментам с укладкой, то легких волн для дополнения тематического образа будет достаточно. Чтобы открыть лицо и привлечь внимание к креативному хэллоуинскому макияжу, заплетите волосы в стильные 2 пучка: сначала сделайте прямой пробор, зафиксируйте 2 высоких хвостика, заплетите их в обычные колоски и закрутите вокруг основания. Закрепить результат можно специальным лаком или гелем.



Стильные хвостики / Фото из инстаграма @lisa.bpro



Пучки из волос / Фото из инстаграма @kajsamaria



Интересные косы / Фото из инстаграма @jorelisalbarran



Парик для образа / Фото из инстаграма @a.flashyy

Маникюр

Мотивы "Игры в кальмара" на ногтях могут эффектно дополнить образ на Хэллоуин, как раньше это делала маска Сальвадора Дали из сериала "Бумажный дом". Такой маникюр очень фотогеничен, поэтому способен прекрасно разнообразить ленту в соцсетях. В инстаграме и Facebook можно найти много интересных идей для нейл-арта с новыми трендовыми мотивами популярного сериала. Особенно эффектно выглядят металлический бирюзовый оттенок, напоминающий костюмы, которые носили актеры, и номера 456 и 067, которые отсылают к Сон Ги Хуну и Кан Се Бек – главным героям сериала. Если вы планируете создать более гламурный бьюти-образ, то дизайн ногтей в стиле кровавой дорамы легко трансформировать в гламурный, что будет смотреться не менее роскошно и интересно.



Маникюр на Хэллоуин / Фото из инстаграма @beautymate.ru



Идея для гламурного образа / Фото из инстаграма @beautymate.ru



Модный маникюр / Фото из инстаграма @jark.nails



Нежный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @top_nails_fuck



Трендовый нейл-арт и форма ногтей / Фото из инстаграма @nailnetwork