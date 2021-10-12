В 2010 контуринг стал важной составляющей макияжа на каждый день. Визажисты пользовались трюком, чтобы улучшить или изменить форму лица: уменьшить нос, подчеркнуть скулы или придать овалу лица другую форму. Однако новая тенденция на естественный мейкап с солнечной кожей вытеснила заметный контуринг.

Может заинтересовать Королева "кошачьей" стрелки: 10 лучших бьюти-образов Адель с фирменным макияжем глаз – фото

В то же время тиктокеры демонстрируют, как можно использовать для контуринга румяна, бронзатор, светлые консилеры, хайлайтеры, различные жидкие, кремовые и сухие текстуры, но в результате получить легкий повседневный макияж. Блогеры и визажисты применяют все те же продукты, дополнительно подкрепляя их бьюти-хаками, и создают натуральный образ за 2 минуты.

Контуринг лица за 2 минуты: бьюти-трюк из тиктока

Подробный туториал по созданию идеального тона на каждый день сняла бьюти-блогер Рикки. Девушка показала, какие косметические продукты использует и как достигает эффекта правильных теней и цветовых акцентов на лице.

Сначала нужно провести толстую линию по центру лица жидкими румянами. Линия должна проходить от одной щеки через переносицу к другой щеке параллельно.

Следующий шаг – маскировка синяков под глазами светлым консилером. Важно, чтобы консилер был на тон светлее тонального крема. Наносить продукт стоит толстой линией над румянцем.

Участок под румянцем следует покрыть жидким бронзером, включая нос.

Лишь после предыдущих этапов Рикки наносит тональный крем на центр лба, проведя горизонтальную линию под линией бронзера.

Чтобы прорисовать небольшие линии вдоль лба и подбородка, можно воспользоваться одним бронзером или выбрать оттенок на 1 тон светлее предыдущего.

Вернитесь к консилеру, которым маскировали темные круги под глазами. С помощью средства создайте натуральные блики на подбородке, а немного румян растушуйте вдоль контура лба.

Завершая контуринг, бьюти-блогер наносит немного фиксирующего спрея, чтобы увлажнить кожу и "активировать" косметику.

После этого важно тщательно растушевать продукты на каждом участке.



Идеальный контуринг / Фото из инстаграма @rikkisandhux