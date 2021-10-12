В 2010 контуринг стал важной составляющей макияжа на каждый день. Визажисты пользовались трюком, чтобы улучшить или изменить форму лица: уменьшить нос, подчеркнуть скулы или придать овалу лица другую форму. Однако новая тенденция на естественный мейкап с солнечной кожей вытеснила заметный контуринг.
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В то же время тиктокеры демонстрируют, как можно использовать для контуринга румяна, бронзатор, светлые консилеры, хайлайтеры, различные жидкие, кремовые и сухие текстуры, но в результате получить легкий повседневный макияж. Блогеры и визажисты применяют все те же продукты, дополнительно подкрепляя их бьюти-хаками, и создают натуральный образ за 2 минуты.
Контуринг лица за 2 минуты: бьюти-трюк из тиктока
Подробный туториал по созданию идеального тона на каждый день сняла бьюти-блогер Рикки. Девушка показала, какие косметические продукты использует и как достигает эффекта правильных теней и цветовых акцентов на лице.
- Сначала нужно провести толстую линию по центру лица жидкими румянами. Линия должна проходить от одной щеки через переносицу к другой щеке параллельно.
- Следующий шаг – маскировка синяков под глазами светлым консилером. Важно, чтобы консилер был на тон светлее тонального крема. Наносить продукт стоит толстой линией над румянцем.
- Участок под румянцем следует покрыть жидким бронзером, включая нос.
- Лишь после предыдущих этапов Рикки наносит тональный крем на центр лба, проведя горизонтальную линию под линией бронзера.
- Чтобы прорисовать небольшие линии вдоль лба и подбородка, можно воспользоваться одним бронзером или выбрать оттенок на 1 тон светлее предыдущего.
- Вернитесь к консилеру, которым маскировали темные круги под глазами. С помощью средства создайте натуральные блики на подбородке, а немного румян растушуйте вдоль контура лба.
- Завершая контуринг, бьюти-блогер наносит немного фиксирующего спрея, чтобы увлажнить кожу и "активировать" косметику.
- После этого важно тщательно растушевать продукты на каждом участке.
Идеальный контуринг / Фото из инстаграма @rikkisandhux