Макияж в стиле "кошачьего глаза" не теряет своей актуальности спустя много лет: от королев Древнего Египта до представительниц Старого Голливуда, например, Одри Хепберн и Софи Лорен. Современная принцесса "кошачьих" стрелок это поп-исполнительница Адель. Предлагаем вдохновиться ее лучшими бьюти-образами.

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С тех пор, как Адель дебютировала на сцене в 2008 году с хитом Hometown Glory, внешний вид звезды стал ее визитной карточкой – длина стрелок менялась от скромной к более смелой. Визажист красавицы Энтони Нгуев объясняет: "Стиль кошачьего макияжа глаз так хорошо работает для Адель, потому что у нее такие красивые, большие и яркие глаза. Классическая кошачья стрелка не только подчеркивает миндалевидную форму ее глаз, но и усиливает их цвет".

Нгуев добавляет: "В зависимости от толщины и угла наклона кончика лайнера, стрелка действительно может изменить настроение и общий вид макияжа". Особенность бьюти-образов Адель в том, что она обычно рисует стрелки примерно одинаковые по толщине и углу наклона. Зато звезда экспериментирует со всем остальным: красные губы, коричневый контур, цвет теней, матовая и сияющая кожа, стильные прически.

Чтобы повторить идеальные стрелки Адель, Энтони Нгуев советует использовать лайнер, который легко контролировать, с хорошим гелевым вкладышем или карандаш для глаз, а затем наносить водостойкую подводку. Звездный визажист говорит: "Всегда имейте под рукой тонкие и заостренные ватные палочки и средство для снятия макияжа, чтобы подтереть или изменить форму стрелки. И не забудьте проверить, как выглядит подводка при открытых глазах, не закрывайте глаза постоянно во время нанесения средства".

Лучшие образы Адель с "кошачьими" стрелками



Адель на обложке Vogue в 2021 году / Фото с инстаграма звезды



Голливудский бьюти-образ, 2021 год / Фото с инстаграма Адель



Адель в 2019 году / Фото Vogue



Соблазнительное сочетание красных губ и "кошачьих" стрелок, февраль 2017 года / Фото Vogue



Нежный макияж со стрелками, февраль 2016 года / Фото Vogue



Гламурный образ Адель, февраль 2016 года / Фото Vogue



Пример роскошных стрелок на верхних веках, ноябрь 2015 года / Фото Vogue



Невероятная Адель, декабрь 2013 года / Фото Vogue



Эффектные смоки-айс, февраль 2012 года / Фото Vogue