Принято считать, что именно соцсети популяризируют "идеальные несуществующие тела". Зато некоторые селебрити уже давно отказываются от ретуши в сценах фильмов и на фото.

Вам будет интересно: Морщины на лбу: как избавиться, причины появления и способы профилактики

Как мир движется к body neutrality

В своем интервью The Guardian Кейт Уинслет призналась, что отказалась ретушировать сцену в сериале "Мейр с Исттауна", несмотря на то, что там "выпирает живот". Режиссер Крейг Цобеля собирался "представить ее тело в более выигрышном свете", но актриса категорически это запретила. Кроме того, Уинслет требовала вернуть морщины у глаз, когда ретушеры редактировали их на фото для промо-кампании, а также отказалась использовать фотографии, на которых ее кожа казалась слишком сияющей.

Новость стала сенсационной, поскольку все привыкли, что знаменитости – "идеальные", не готовые показывать свои так называемые недостатки, поэтому и их изображения редактируют, а они не против контролировать ретушь, чтобы их внешность казалась еще более безупречной. Редактировать собственные фото особенно поощряют соцсети, которые предлагают большой перечень фильтров своим пользователям. Представители индустрии красоты, которые специализируются на инъекциях и пластической хирургии, рассказывают, что к ним часто приходят клиенты и не показывают фото кого-то из звезд, как это было принято ранее, а демонстрируют собственное фото, обработанное с помощью инструментов фотошопа и масок.

Также от ретуши своих фото отказывается писательница, ведущая, актриса, активистка, которая борется за душевное здоровье и любовь к себе, Джамила Джамил.

Обычно инфлюенсеры обрабатывают свои фотографии по меньшей мере с помощью пресетов, но их подписчики продолжают верить в идеальность своих кумиров. Зато блогерша, журналистка Даная Мерсес получила более 2 миллионов подписчиков на своей инстаграм-странице именно благодаря тому, что начала пропагандировать новую идею: тело может быть разным на вид в зависимости от ракурса, света, наложенных фильтров и поз. Даная не так просто борется за бодипозитив. Ведь она не так давно встретилась с проблемой расстройства пищевого поведения, поборола ее и теперь хочет, чтобы изображения женского тела в соцсетях и везде отвечали реальности.

Силу ракурса показывает и Рианне Мейджера. Девушки смело развеивают мифы о том, каким может и должно быть на вид обычное тело.

С недавних пор в инстаграме и тиктоке особую популярность набирает bloating challenge. Его суть в том, что пользователи публикуют свои фото до еды и после, когда живот расслаблен и надутый. Bodies that look like this, also look like this – обычно такие подписи к фото добавляют женщины, которые затем создают из фотографий слайд-шоу. К челленджу присоединилась и украинская топ-модель Алла Костромичова. Женщина показала на видео сухую кожу на своих ладонях и складки на талии.

Однако есть и противоположная сторона этого движения. Ведь другие пользователи соцсетей создали настоящий "телесный скандал". Они называют тренд curated imperfections – отредактированными недостатками. Они убеждены, что красивое тело сохранит свой вид в любой позе: неважно, втянут живот или с расслаблен.

Несмотря на виртуальный конфликт, это может стать началом больших перемен. Ведь тема о том, что тела могут быть любыми, еще никогда не приобретала такую огласку. Наконец люди учатся принимать свое тело как данность.