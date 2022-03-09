Из-за войны и COVID-19: почему стресс вызывает кожные заболевания и как это побороть
Источник:Beauty HUB
Последствия стресса и тревоги могут возникать на коже. Из-за войны и COVID-19 едва ли не каждый человек рискует получить кожное заболевание. Узнайте, как стресс влияет на состояние дермы и ознакомьтесь со способами борьбы.
Цитату Роальда Дала можно использовать для объяснения влияния стресса на состояние кожи: "Если вы наполнены изнутри хорошими мыслями, они будут проявляться сиянием на вашем лице и дарить прекрасный внешний вид". В противном случае ваше лицо и тело будут тусклыми, могут беспокоить серьезные дерматологические болезни.
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Как стресс портит кожу
Важной отраслью дерматологической науки является психодерматология, занимающаяся установлением связей между психикой и кожей человека, а также лечением кожных заболеваний психиатрическими методами. Поэтому доказано, что стрессы и тревоги, которые приходится переживать в современном мире, в частности, из-за COVID-19 и войны, которую начала Россия против Украины, провоцируют многие проблемы с кожей.
Эксперты находят все больше взаимосвязей между тревогой и такими заболеваниями, как угревая сыпь, экзема, крапивница, псориаз, розацеа, а одной из причин зуда, чрезмерной потливости, крапивницы называют постоянное психоэмоциональное напряжение. Беспокойство и обсессивно-компульсивные расстройства воплощаются в глубоких мимических морщинах.
По мнению психодерматологов, чувство эмоционального переживания приводит к высвобождению гормона стресса (кортизола) и тем самым приводит к появлению воспалительных процессов на коже и разрушению ее защитного барьера. Также под действием стресса дает сбой работа иммунной системы, и организм становится более уязвим к попаданию инфекций, в том числе и кожных.
Красота страдает от стресса / Фото Unsplash
Как бороться с проблемами, вызвавшими стресс и тревога
Если вы страдаете серьезными кожными заболеваниями, то необходимо обратиться к врачу, который поможет избавиться от проблемы без негативных последствий. Кроме этого, всегда пригодятся базовые рекомендации психодерматологии, чтобы эффективнее бороться с последствиями стресса и тревоги.
- Пейте воду. Водный баланс влияет на уровень гормонов стресса, здоровый цвет и тонус кожи. Чтобы состояние дермы было хорошим, выпивайте не менее 2,5 литра воды в день.
- Достаточно спите. Для организма важно отдыхать минимум 8 часов в день. Таким образом, нервная система успеет восстановиться и будет менее уязвима к стрессовым раздражителям. Клеткам кожи также нужен качественный и здоровый сон.
- Используйте массажер для лица. Массаж лица поможет улучшить состояние кожи, ускорит кровообращение, будет тонизировать кожный покров, стимулировать продуцирование коллагена. Во время процедуры вы можете расслабиться всем телом и избавиться от негатива, накопленного за целый день.
- Сбалансированно питайтесь. Желудочно-кишечный тракт, мозг и кожа тесно связаны. Природный баланс в кишечнике может нарушаться стрессами, что способствует развитию воспалительных процессов на коже, а недостаточное количество витаминов в организме имеет способность подогревать уровень тревоги. Поэтому в стрессовых ситуациях нужно иметь отлаженный рацион питания. Перед этим следует сделать анализ на баланс витаминов и минералов в организме.
- Научитесь слышать себя. С собой тоже следует иметь дружеские отношения, вести диалог, договариваться. Узнайте, что может вывести вас из равновесия, и в будущем не будьте уязвимы перед этими факторами. Как бы это странно ни звучало, но психодерматологам доказано, что подобное внутреннее равновесие очень благоприятно отражается на коже.
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