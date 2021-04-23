23-летняя украинская красавица Таня Брык победила в модельном реалити-шоу "Супер Топ-модель по-украински", которое транслировали на "Новом канале". На первый взгляд может показаться, что у девушки нет комплексов, ведь ее внешность очень привлекательна. Однако Таня прошла целый путь, чтобы усовершенствовать свое тело и полюбить его таким, каким оно есть.

Таня Брык поделилась секретами, которые помогли ей стать уверенной в себе. Модель убеждена, что не у всех должны быть фигуры, как на глянцевых картинках, а нужно уметь принимать и любить свое собственное тело.

Также интересно: О питании, любимой косметике и бьюти-ритуалах: секреты красоты Александры Кучеренко

Как полюбить свое тело

Таня Брык рассказала, что самым эффективным методом в попытке полюбить свое тело для нее стали фотосессии. "Сделайте себе подарок и найдите хорошего фотографа. На снимках вы увидите себя другим человеком", – делится собственным опытом победительница "Супер Топ-модель по-украински". Также у модели есть еще один секрет: когда никого нет дома, она любит ходить голой. Таким образом ей удается совершенно по-другому чувствовать свое тело.

Девушка, которая постоянно самосовершенствуется, поделилась еще одной полезной практикой.

Станьте перед зеркалом и вглядывайтесь в себя, найдите "недостатки" и примите их. Поймите, что в этом и есть ваша особенность,

– говорит Таня.

Еще она советует разместить по всему дому мантры. Рекомендовано клеить их на зеркала. Напишите на листах что-то вроде: "Я счастлива, меня любят, я здорова, я излучаю свет красоты и радости", "Я верю в себя и свои силы", "Я создаю тот мир, который мне нравится" и другое. Когда будете видеть их, то всегда читайте написанное минимум 3 раза. Со временем вы заметите, что чувствуете себя гораздо увереннее в себе.

Таня Брык подчеркивает важность ухода за собой. Для этого делайте массажи, маникюр, педикюр, экспериментируйте с другими бьюти-процедурами, ходите в спортзал. Ведь, когда любая девушка видит, как ее тело приобретает тонус и форму, а внешность имеет ухоженный вид, то и она сразу становится счастливее и увереннее.

Во время локдауна Таня ухаживала за собой и выполняла тренировки дома. Она даже делилась полезными комплексами упражнений на отдельные части тела со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее почти 300 тысяч.