Как экономить деньги и выглядеть роскошно: подборка лучших бьюти-лайфхаков

С помощью бюджетных бьюти-лайфхаков можно избавиться от прыщей, секущихся концов и даже похудеть. Конечно, только их мало, чтобы вылечить акне или другую серьезную проблему. Тем не менее для базовой рутины ухода за собой они вполне подойдут. Ведь всегда иметь роскошный вид можно и без траты бешеных денег на процедуры для красоты.
Чтобы попробовать бьюти-лайфхаки из подборки, вам понадобится немного времени и несколько вспомогательных средств. Однако убедитесь, что любая манипуляция безопасна для вас, а ингредиенты, необходимые для повторения определенного лайфхака, не вызывают у вас аллергии.
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Лучшие бьюти-лайфхаки для вашей красоты
- Чтобы ускорить метаболизм, вам понадобится мед, корица и вода. В 250 миллилитров кипятка положите 1 столовую ложку корицы. Перемешайте порошок в воде и позвольте жидкости остыть до комнатной температуры. Теперь добавьте в емкость 2 столовые ложки меда. Половину смеси нужно выпить утром на голодный желудок, а другую – перед сном.
- Волосы можно сделать гуще с помощью репейного масла. Вотрите 1 чайную ложку масла в кожу головы массажными движениями. Если делать массаж интенсивными движениями, то эффект будет более заметным. Оставьте масло на 15 минут, а затем тщательно удалите остатки продукта с кожи головы шампунем и водой.
- Кокосовое масло будет эффективным в борьбе с секущимися концами. Ведь средство содержит протеины, которые заполняют пространство между чешуйками волос, которые отслоились, и склеивают секущиеся участки. Необходимо нанести масло на проблемные кончики локонов и оставить на 5 – 10 минут перед мытьем головы.
- Если вы блондинка, то освежите немытые волосы простым крахмалом. Его следует наносить на корни волос, чтобы порошок впитал жир. Брюнетки могут добавить к крахмалу чуточку порошка какао или молотого кофе.
- Чтобы волосы не были пушистыми и наэлектризованными, возьмите салфетки для высушивания белья в машине для сушки и легонько проведите ими по локонам, едва касаясь их.
- Вечером заварите зеленый чай в пакетиках и положите использованные мешочки с листьями чая в морозильную камеру. Утром они помогут убрать отеки под глазами. Достаточно приложить пакетики на несколько минут на кожу под глазами.
- Убрать покраснения можно овсяными хлопьями. Залейте их кипятком, дайте остыть до комнатной температуры и сделает из смеси компрессы для проблемных участков. Прикройте покраснение с овсяной кашей бумажной салфеткой и подождите 5 – 10 минут.
- Чтобы исчезли угри, мажьте их тонким слоем вазелина и накройте пищевой пленкой. Затем намочите полотенце горячей водой, отожмите и положите поверх пленки. Такой компресс держите 3 минуты, снимите пленку, смойте вазелин и аккуратно без лишних движений сожмите кожу на проблемном участке с двух сторон.
- Против обветренных губ используйте коричневый сахар, мед и оливковое масло. Перемешайте ингредиенты в равных пропорциях и скрабируйте губы.
- Вылечите солнечный ожог йогуртом без добавок, если вы обладательница жирного типа кожи, а сухую кожу сметаной 20 процентной жирности.
- Иногда, вместо тоника освежить кожу можно яблочным уксусом. Он подсушивает прыщи, обезжиривает кожу и хорошо очищает. Однако, продукт в чистом виде может сушить дерму, поэтому добавляйте к нему немного меда и эфирного масла лаванды. Храните в холодильнике не дольше недели.
- Чтобы не увлажнять кожу после умывания водой, попробуйте умываться оливковым маслом.
- В обычный бальзам для губ добавьте несколько капель перечной мяты, чтобы сделать губы более крупными и пухлыми.
- Чтобы придать лицу сияние, приготовьте маску из овсянки, клубники и оливкового масла. Для приготовления смеси сварите кашу на воде, добавьте туда пюре из 3 – 4 клубник и 1 столовую ложку масла. Наносите маску на очищенное лицо и удаляйте остатки через 10 – 15 минут.
- Продлить стойкость любимого аромата можно, если сразу после нанесения парфюма на шею, запястье и декольте смазать эти участки тонким слоем вазелина.