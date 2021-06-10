Благодаря безопасному способу отжима масло черного тмина сохраняет все полезные свойства и богатый микроэлементный состав. Продукт помогает избавиться от многих проблем с кожей

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Польза масла черного тмина для женской красоты и здоровья

Масло черного тмина относят к самым дорогим маслам в мире. Жидкость содержит в своем составе витамины A, В1, В2, В6, В9, E, а также калий, магний, кальций, фосфор, цинк, железо, марганец, флавоноиды, эфирные масла, незаменимые аминокислоты, все омега-кислоты, линолевую, олеиновую, пальмитиновую, эйкозеновую, стеариновую кислоты.

Масло черного тмина помогает коже стать более упругой, чистой, увлажненной, а также выравнивает цвет лица.

Упомянутое масло прекрасно влияет на костную систему. Его часто назначают после переломов для быстрого восстановления.

Масло черного тмина употребляют в случае сильных болей во время менструации и ПМС. В частности, жидкость балансирует гормональный фон после операций и родов.



Масло черного тмина для вашей красоты / Фото Unsplash

Помогает вылечить акне, экзему, дерматит, солнечные ожоги и даже гиперпигментацию.

Нормализует обмен веществ в организме, является полезной для борьбы с ожирением.

Еще масло черного тмина обладает мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Специалисты рекомендуют взрослым пить масло черного тмина по 1 чайной ложке 2 раза в день. Перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.