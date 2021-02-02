Для мировых знаменитостей собственный бьюти-бренд не только способ популяризировать свое творчество и соответствовать определенному статусу в обществе, но и вариант неплохого заработка. Рейтинг самых успешных косметических брендов позволяет в этом убедиться. В топ-10 вошли Рианна, Леди Гага, Виктория Бекхэм и не только.

Источник: Yahoo Life

Маркетинговая компания Tribe Dynamics опубликовала рейтинг популярных косметических селебрити-брендов, которые в 2020 году больше всего заработали. Ориентировочную прибыль компаний определяли по количеству упоминаний бренда его потребителями в социальных сетях и медиа (earned media value).

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Рейтинг самых популярных звездных бьюти-брендов 2020 года

Брендов, принадлежащих знаменитым личностям, становится все больше на рынке красоты. Особую популярность они получают благодаря социальным сетям. По данным Tribe Dynamics, в 2020 году самыми успешными были бьюти-бренды Fenty Beauty Рианны и Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Несмотря на то, сколько появилось новых косметических представителей и продуктов, упомянутые компании возглавляют список тех, которые заработали больше всего на протяжении прошлого года.

Стоит отметить, что победная стратегия брендов не связана лишь с силой имени звезд.

Бренды знаменитостей, которые действительно хорошо работают, превосходят своих знаменитостей – основателей, потому что они дают людям больше, чем просто признание и гламур,

– объясняет Брит МакКорквадейл, вице-президент отдела финансов Tribe.

Брит МакКорквадейл подчеркивает, что важно, чтобы за брендами стояла определенная философия, нечто большее, чем просто продукция, которую они выпускают. Эксперты в индустрии красоты считают, что это значительно влияет на ценность компании.



Успешные звездные бьюти-бренды 2020 / Фото з інстаграму Fenty Beauty

Например, сторонники Fenty Beauty отмечают, что им импонирует ассортимент косметической продукции для разных женщин, Rare Beauty любят за пропаганду психического здоровья Селеной Гомес, Haus Laboratories Леди Гаги отличается призывами к самовыражению, а Honest Beauty – обещаниями Джессики Альбы по использованию экологически чистых ингредиентов. Зато Виктория Бекхэм пополнила десятку лучших косметических марок благодаря недавнему выпуску губной помады, которая вызвала настоящий ажиотаж.



Кто больше всего заработал на рынке красоты в 2020 / Фото из инстаграма Rare Beauty

Сколько заработали в 2020 самые популярные бьюти-бренды?

Fenty Beauty (Рианна) – (555, 195, 705 долларов);

Kylie Cosmetics (Кайли Дженнер) – (187, 859, 638 долларов);

Haus Laboratories (Леди Гага) – (141, 764, 661 долларов);

KKW Beauty (Кайли Дженнер) – (98, 558, 293 долларов);

Rare Beauty (Селена Гомес) – (60, 024, 579 долларов);

Kylie Skin (Кайли Дженнер) – (31, 486, 411 долларов);

Fenty Skin (Рианна) – (25, 819, 197 долларов);

Florence by Mills (Милли Бобби Браун) – (16, 143, 718 долларов);

Honest Beauty (Джесcика Альба) – (14, 012, 195 долларов);