Побороть проблемы с кожей поможет правильный уход. Однако не стоит сразу бежать в косметическую лавку, и покупать как можно больше бьюти-средств. Первым делом нужно узнать об особенностях системы базового ухода, которую для себя может составить каждая девушка.

Базовый уход – это залог безупречной и здоровой кожи лица. Поэтому вам понадобятся правила, которые помогут составить идеальную бьюти-рутину.

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Базовый уход за кожей: что это и каким должен быть

Выбирать бьюти-средства нужно в соответствии с вашим типом кожи – это главное правило базового ухода. Типов кожи всего 5: жирная, комбинированная, нормальная, сухая и чувствительная. В частности, важно добавить, что есть дерма, склонная к высыпаниям, которая может быть как жирной, так и чувствительной. Поэтому начните с определения своего типа кожи.

Бьюти-рутина каждой девушки должна состоять из 4 основных шагов. Рассмотрим их поподробнее.

Очистка – это использование средств для умывания лица и снятия макияжа, а также тоника, лосьона или термальной воды.

Отшелушивание – пилинги и скрабы.

Увлажнение – включает дневной и ночной крем для лица и крем для участка вокруг глаз.

Защита – крем с фактором защиты от солнца.

То есть в базовой женской косметичке должны быть 6 продуктов для ухода за лицом, а все остальные – по желанию и потребностям кожи.

Чтобы уход за кожей был эффективнее, можно использовать дополнительные средства: сыворотки, маски, патчи под глаза. Помимо необходимого базового ухода, корректируйте свой ритуал красоты, если есть такая необходимость для комфорта кожи. Например, масла и сыворотки помогают кремам глубже проникать в слои дермы. Маски также обладают разнообразными свойствами, поэтому могут помочь избавиться от многих недостатков на лице – от сыпи и розацеа до купероза и гиперпигментации.