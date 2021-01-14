Когда внешние факторы негативно влияют на волосы, то они тускнеют и начинают выпадать. Особенно выраженными эти проблемы становятся зимой. Поэтому в такой период волосам нужен тщательный и действенный уход.

Ухоженные волосы являются украшением каждой девушки. Зимой трудно сохранять шевелюру блестящей и в здоровом состоянии. Поэтому Новый канал поделился полезными советами и лайфхаками для hair-ухода. Вам будет интересно: Понадобится не только терпение: как отрастить длинные волосы быстро Как ухаживать за волосами зимой Первым делом обогащайте организм витаминами , а также правильно питайтесь. Можно обратиться к специалисту, чтобы он подобрал вам действенный витаминный комплекс. В частности, включите в ежедневное меню продукты, которые содержат омега-3 жирные кислоты.

, а также правильно питайтесь. Можно обратиться к специалисту, чтобы он подобрал вам действенный витаминный комплекс. В частности, включите в ежедневное меню продукты, которые содержат омега-3 жирные кислоты. Стимулируйте кровообращение прикорневого участка. Холод провоцирует сужение сосудов. Из-за того, что кожа головы страдает от плохого кровообращения, появляются проблемы с состоянием волос. Чтобы избежать таких трудностей, делайте несколько раз в неделю массаж головы.

прикорневого участка. Холод провоцирует сужение сосудов. Из-за того, что кожа головы страдает от плохого кровообращения, появляются проблемы с состоянием волос. Чтобы избежать таких трудностей, делайте несколько раз в неделю массаж головы. Дополнительно увлажняйте волосы. В этом вам поможет простой рецепт – употребление как можно большего количества воды. View this post on Instagram A post shared by Romee Strijd (@romeestrijd) Волосам требуется восстановление после повреждения холодом. Эффективным методом станут питательные маски, которые можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Благодаря регулярному нанесению полезной смеси на волосы к ним вернется блеск и здоровье. Попробуйте приготовить морковную маску. Для этого натрите 1 морковь, добавьте к ней 6 капель касторового масла, 1 столовую ложку сметаны и 2 столовые ложки чайной заварки. Полученную массу наносите на длину волос, избегая корней. Оберните голову полиэтиленовой пленкой или наденьте специальную шапочку дня душа, покройте полотенцем и подождите 45 минут. Остатки ингредиентов смойте водой. Чтобы усилить эффект, ополосните шевелюру лимонным соком.