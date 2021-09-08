Какие челки выбирают модницы из Франции: трендовые и красивые варианты стрижки

Челки стали главным hair-трендом 2021. Особенно модные и очаровательные варианты стрижки выбирают такие французские модницы, как Сабина Сокол, Жанна Дамас, Мелоди Вакслер. Челку во французском стиле можете сделать и вы, чтобы обновить имидж и придать образу особого шика.

Француженки славятся своей природной красотой и чувством стиля. Они начинают немало тенденций в индустрии красоты. Вдохновляйтесь их трендовыми челками: "шторкой", прямой рваной, кудрявая.

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Челки француженок: 3 трендовых варианта

Челка "шторка"

Стрижка была модной еще в 1960-х. Брижит Бардо на себе демонстрировала, как челка может сделать образ более сексуальным. Прическа предполагает челку, которая делится на 2 части, пряди обычно удлиненные. Преимущество hair-тренда в том, что он подходит абсолютно всем, если выбрать правильную длину и плотность к форме лица. Челка "шторка" имеет особенно эффектный вид на женщинах с овальным или круглым лицом. Укладка с пробором превратит любой образ в мягкий и романтичный.



Модная челка / Фото из инстаграма Сабины Сокол

Прямая рваная челка

Знаменитая актриса Джейн Биркин была поклонницей такой стрижки. Рваная челка придаст вам вид, как у иконы стиля 1970-х. Девушки с разными силуэтами стрижки могут смело делать рваную челку. Акцент в прическе придаст ей небрежного эффекта, который присущ главным парижским модницам. Также прямая рваная челка подчеркивает взгляд и подчеркивает женственность. Описанную вариацию челки также можно разделить пробором посередине.



Стильная смена имиджа / Фото из инстаграма Жанны Дамас

Кудрявая челка

Новый сезон поражает трендом на уникальные челки. Теперь обладательницы вьющихся волос на несколько шагов впереди. Они без лишних усилий могут создать челку, которая будет казаться дерзкой и панковой. Классическая густая челка видоизменилась: актуальными стали волнистые и даже вьющиеся короткие пряди, спадающие на лоб.



Как стильно разнообразить стрижку / Фото из инстаграма Мелоди Вакслер