Які чубчики вибирають модниці з Франції: трендові та красиві варіанти стрижки

Чубчики стали головним hair-трендом 2021. Особливо модні й чарівні варіанти стрижки вибирають такі французькі модниці, як Сабіна Сокол, Жанна Дамас, Мелоді Вакслер. Чубчик у французькому стилі можете зробити й ви, аби оновити імідж та додати образу особливого шику.

Француженки славляться своєю природною красою та почуттям стилю. Вони започатковують чимало тенденцій в індустрії краси. Надихайтеся їхніми трендовими чубчиками: "шторкою", прямим рваним, кучерявим.

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Чубчики француженок: 3 трендових варіанти

Чубчик "шторка"

Стрижка була модною ще у 1960-х. Бріжіт Бардо на власному демонструвала, як чубчик може зробити образ більш сексуальним. Зачіска передбачає чубчик, який ділиться на 2 частини, пасма зазвичай подовжені. Перевага hair-тренда в тому, що він личить абсолютно всім, якщо вибрати правильну довжину й густину до форми обличчя. Чубчик "шторка" має особливо ефектний вигляд на жінках з овальним або круглим обличчям. Укладка із проділом перетворить будь-який образ на м'який і романтичний.



Модний чубчик / Фото з інстаграму Сабіни Сокол

Прямий рваний чубчик

Знаменита акторка Джейн Біркін була прихильницею такої стрижки. Рваний чубчик надасть вам вигляду, як в ікони стилю 1970-х. Дівчата з різними силуетами стрижки можуть сміливо врізати рваний чубчик. Акцент у зачісці додасть їй недбалого ефекту, який притаманний головним паризьким модницям. Також прямий рваний чубчик увиразнює погляд і підкреслює жіночність. Описану варіацію чубчика також можна розділити проділом посередині.



Стильна зміна іміджу / Фото з інстаграму Жанни Дамас

Кучерявий чубчик

Новий сезон вражає трендом на унікальні чубчики. Тепер власниці кучерявого волосся на кілька кроків попереду. Вони без зайвих зусиль можуть створити чубчик, який здаватиметься зухвалим і панковим. Класичний густий чубчик видозмінився: актуальними стали хвилясті та навіть кучеряві короткі пасма, які спадають на чоло.



Як стильно урізноманітнити стрижку / Фото з інстаграму Мелоді Вакслер