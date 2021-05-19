Чтобы вам было легче выбирать дизайн для педикюра, стоит узнать, что будет в моде в сезоне весна – лето 2021. Nude pedicure долго пытался стать лидером бьюти-тенденций. В этом году ему удалось.

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Самый модный педикюр весны – лета 2021

Главным трендом в педикюре 2021 будет nude. Уже несколько лет можно было наблюдать nude pedicure среди других трендов педикюр. Обычно он проигрывал красным, синим, полупрозрачным и покрытием в тон обуви. В этом году педикюр в нюдовых оттенках фигурировал на авторитетных модных показах и завоевал 1 место в топе.

Нежные и модные идеи для педикюра в стиле nude демонстрировали модели Chanel, Dior, Loewe, Isabel Marant. Именно наиболее респектабельные модные дома назвали nude pedicure главным трендом сезона. Возможно, вы также вдохновитесь примерами из модных показов, и осмелитесь обнажить свои стопы с трендовым педикюром.

Идеи для нюдового педикюра



Salvatore Ferragamo / Фото Vogue



Boss / Фото Vogue



Chanel / Фото Vogue



Dior / Фото Vogue



