Патчи – это подушечки из специального материала, который покрыт пленкой, насыщенной полезными веществами. Они предназначены для ухода за самой нежной и тонкой кожей вокруг глаз. Тем не менее, чтобы патчи помогли избавиться от морщин, темных кругов и отеков, их нужно правильно выбирать и использовать.

Уход за кожей вокруг глаз должен включать крем, сыворотки, маски. А патчи помогут эффективнее бороться с мелкими недостатками кожи. В их составе есть высокая концентрация различных витаминов и экстрактов растений, которые быстро питают и увлажняют дерму, а также разглаживают мелкие морщинки.

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Как выбрать патчи под глаза

Главным отличием патчей является их состав и проблема, которую они предназначены для решения. Вы должны замечать результат сразу после первой процедуры. Эффект будет заметнее, если регулярно использовать средство.

На рынке красоты существуют увлажняющие, разглаживающие, питательные, дренирующие, которые помогают избавиться от отеков, патчи. Например, если вас беспокоят темные круги под глазами, то пользуйтесь патчами, которые содержат в своем составе кофеин, а убрать отеки могут "подушечки" с гиалуроновой кислотой. Тем, кому нужно разгладить мелкие мимические морщины, следует выбирать патчи на основе коллагена, пептидов и антиоксидантов. Чтобы убрать следы усталости с лица, кладите на кожу под глазами патчи с пантенолом и эфирными маслами.

Как использовать патчи под глаза правильно

Первым делом начните с тщательного очищения кожи лица. При этом особое внимание требуется именно участку под глазами. Затем аккуратно налепите патчи и оставьте их на 15–20 минут. Результат процедуры зафиксируйте кремом для век.