На праздничных мероприятиях едва ли не каждая женщина стремится сиять во всех значениях этого слова. В таком случае стоит использовать в своем образе что-то блестящее.

Читайте также Какой бьюти-трюк использует Эмили Ратаковски, чтобы выглядеть моложе

Макияж с глиттером

Если вы не готовы надевать платье, полностью покрытое пайетками, то можно ограничиться не менее трендовым мерцающим макияжем. Чтобы создать эффектный праздничный бьюти-образ, вам понадобятся глиттер и стразы. Смело экспериментируйте с ними в мейк-апе.

В период новогодних и рождественских вечеринок можно делать "безумный" макияж, на который вы бы не смогли решиться в повседневной жизни. Визажисты советуют пополнить свой косметический арсенал глиттером разного цвета и размера: блестки могут быть микроскопическими и больше напоминать хайлайтер, а также подойдут и очень большие. Цвет пусть подходит к наряду и настроению. В 2022 стоит делать ставку на Very Peri – главный цвет года по версии Pantone. Еще модными будут синие оттенки.

Наносите глиттер на подвижное веко, растушевывайте продукт по направлению к вискам или до самых бровей и даже на скулы. Со стразами действует похожий принцип: не ограничивайте себя и позвольте себе сиять.

Чтобы макияж с блестками имел привлекательный вид и был стойким, придерживайтесь нескольких правил по технике выполнения. Лучше всего использовать глиттер на гелевой основе, который легко наносится, хорошо держится и способен пережить любую бурную вечеринку. Если вы предпочитаете сухие блестки, то применяйте качественный праймер, который зафиксирует их на месте.

Бьюти-лайфхак: если есть возможность, то протестируйте глиттер за несколько дней до вечеринки, чтобы убедиться в его устойчивости.

Стразы в макияже необходимо закреплять специальным клеем, который не повреждает кожу. Не приклеивайте стразы на подвижной части возле глаза, потому что во время моргания они могут отпасть.

Красивые и трендовые варианты мейк-апа со стразами и глиттером / Фото из инстаграма