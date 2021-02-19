Американская актриса Джессика Бил поделилась на своей инстаграм-странице архивной фотографией из фильма "Лаймтаун", в котором она сыграла главную роль. На фото звезда позирует со стильным ровным боб-каре. Именно этой стрижке hair-эксперты прогнозируют бешеную популярность весной 2021.

Если вы решили изменить имидж, то можно начать с обновления прически. Следует выбирать такую стрижку, которая не только вам подойдет, но и будет модной. Замечательным примером для вдохновения может служить ровный боб Джессики Бил.

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Модная весенняя стрижка 2021

Жена Джастина Тимберлейка Джессика показала своим подписчикам в инстаграме, которых у нее больше 9 миллионов, пример стильного ровного боб-каре. Именно эта стрижка будет трендовой весной 2021.

Впоследствии звезда опубликовала видео, на котором можно сравнить ее внешний вид до и после стрижки. Добавим, что ровный боб подойдет обладательницам как тонких, так и густых волос. В частности, изменения имиджа могут повлиять не только на ваш образ, но и помочь здоровью и блеску шевелюры.

Боб-каре вернулось из прошлого снова в моду, и стало особенно популярным в 2020 году. Однако и в 2021 hair-стилисты отмечают, что боб в разных вариациях будет оставаться главным бьюти-трендом. Пример стрижки, как у Джессики Бил, является универсальным и подойдет для любой формы лица.