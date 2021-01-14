Пока вы ищете действенные методы, которые помогут избавиться от темных кругов под глазами, то другие начинают бьюти-тренды 2021, которые предусматривают дополнительное создание косметикой синяков на этом участке лица. Новая тенденция пришла из тиктока.

Новый бьюти-тренд, который первыми начали демонстрировать тиктокеры, удивил всех. Ведь эту особенность считали проблемой и искали разные пути, чтобы ее замаскировать. Теперь синяки под глазами не скрывают, а еще и дорисовывают, сообщает Cosmopolitan.

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Странный бьюти-тренд 2021

Новый бьюти-тренд заключается в окрашивании синяков под глазами специальными продуктами декоративной косметики. Он стал популярным благодаря соцсети тикток. Первой странный образ с синевой на лице попробовала известная блогер в тиктоке Сара-Мари. Она нанесла темную помаду под глаза, имитируя темные круги под глазами. Видео просмотрели более 6 миллионов пользователей, которые положительно отреагировали на совершенно новую и неожиданную тенденцию в индустрии красоты.

Впоследствии похожий макияж начали повторять другие блогеры. Однако кое-кто отметил, что такой "грим" – это насмешка над людьми, которые действительно страдают и имеют хронические болезненные синяки под глазами. Трендсеттер Сара-Мари сразу отреагировала на обвинения. Она рассказала, что сама долго и безрезультатно боролось с темными кругами на лице, но, когда у нее опустились руки, то решила больше не скрывать этот недостаток, а подчеркнуть его.

Однозначно тренд является смелым и удивительным. Поэтому лишь вам решать, стоит ли попробовать такой бьюти-трюк на своем лице.