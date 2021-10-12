Мастера макияжа компенсируют несправедливость. Обычно мейкап глаз концентрируется на верхних веках: работа со складкой, осветление участка консилером, тщательное распределение сияющего пигмента, растушевка различными кистями. В то время нижним векам остается лишь несколько взмахов кистью с остатками теней. Поэтому в следующем году ключевым трендом будет акцент под глазами.

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Макияж нижних век – главный бьюти-тренд 2022

Если раньше подростки в тиктоке пытались популяризировать тренд "undereyebag", рисуя "мешки" и синяки под глазами, то звездные мастера макияжа прибегли к более креативной интерпретации бьюти-тенденции. Например, модели Del Core показали самую модную комбинацию цветов следующего сезона – зеленые и синие тени на нижних веках. Визажисты низко растушевали пигменты, что необыкновенно и очаровательно соединилось с эффектом мокрых волос девушек.



Яркие тени под глазами / Фото из инстаграма @hannahmotler



Макияж нижних век / Фото из инстаграма @cynthiaarrebola



Трендовое сочетание цветов / Фото из инстаграма @luciphyrr

Помимо теней, трендовым решением является использование подводки под глазами. Модели Simone Rocha дефилировали с графическими линиями на нижних веках, которые достигали высокого участка переносицы. Если вы волнуетесь, что стрелка получится неаккуратной, то места, на которых покачнулась рука, всегда можно сделать толще.



Нестандартный и модный мейкап / Фото Vogue

Визажисты на показе Daniela Gregis вообще сыграли ва-банк: они нарисовали на лице моделей 3 небрежные синие линии. Стрелки гармонировали с зебровым принтом на одежде и двойными повязками на голове. С таким макияжем нижних век вам не понадобится ни тушь, ни карандаш для бровей. Мейкап можно повторить для дополнения тематического образа.



Оригинальное бьюти-решение / Фото Vogue

Особенно гламурным вариантом для вечеринок является вариант Etro – на показе в макияже моделей лайнеры и тени заменили стразами. Бьюти-образ можно сделать максимально быстро. Вам понадобятся только современные красивые стразы, которые имеют липкую основу. Как размещать их на нижних веках, зависит лишь от вашей фантазии.



Стразы под глазами / Фото Etro

С новым бьюти-трендом стоит экспериментировать. Наносите на участок кожи под глазами все, что привыкли использовать в макияже глаз и даже больше. Тренируйтесь проявлять креатив, и на ваши старания обратят внимание все окружающие.



Неожиданный тренд в макияже глаз / Фото из инстаграма @esantoinette