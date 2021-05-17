Бренд Kinlo стал новым предприятием, основанным в Лос-Анджелесе на базе A-Frame Brands. Наоми сообщила в соцсетях, что ее бренд имеет целью обеспечить защиту от солнца кожи неопытных темнокожих потребителей.

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Теннисистка Наоми Осака создаст бренд для ухода за темной кожей

Релиз бренда Kinlo запланирован на осень 2021. Известно, что в первую коллекцию косметики войдут бальзам для губ, спрей для тела, крем для глаз и лосьоны для лица SPF 40 и 50, специальные формулы которых выдерживают сильные физические нагрузки.

В видео на своей инстаграм-странице Наоми Осака призналась, что не так давно сама начала пользоваться солнцезащитным кремом, не зная, что кожа с меланином тоже может подвергаться вредному воздействию ультрафиолетовых лучей. Теперь девушка стремится поделиться своими знаниями с другими.

Интересно и то, что известная теннисистка при разработке бьюти-коллекции сотрудничала с дерматологом Нааной Боакье. Им было важно создать не только полезные и увлажняющие продукты, но и не жесткие для кожи.