Новая палетка румян от HipDot выполнена в стиле гламурных 90-х. Теперь каждый может иметь в своей косметичке раскладной телефон, который на самом деле является косметическим средством для дополнения вашего макияжа.

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Косметика HipDot вдохновлена подростковой комедией "Бестолковые"

HipDot презентовали новую линейку декоративной косметики для мейкапа. Она является лимитированной и называется Clueless. На создание бьюти-коллекции бренд вдохновила подростковая комедия "Бестолковые". Clueless – это палетка с 12 оттенками теней, набор оттеночных масел для губ, палетка румян, а также коллекционный набор со всеми продуктами и ручкой с пушистым помпоном.

Палетка румян Totally Clueless Blush Palette представлена в виде розового раскладного телефона, на воображаемом экране которого написано I was just totally clueless. Она состоит из 4 оттенков: розового, терракотового с легким сияющим покрытием и двух мерцающих оттенков – темно-золотистого и персикового. С помощью таких румян можно создать яркий образ в стиле 90-х или обычный натуральный макияж на каждый день.

Коллекция Clueless Makeup уже есть в продаже и стоит 718 гривен, но ее не доставляют в Украину. Поэтому можно воспользоваться услугами украинских боинг-сервисов.